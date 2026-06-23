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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग16 साल पहले गायब हुए पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज ने मिलवाया, गले मिलकर खूब रोए बाप बेटे- यूजर्स भी हुए भावुक

16 साल पहले गायब हुए पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज ने मिलवाया, गले मिलकर खूब रोए बाप बेटे- यूजर्स भी हुए भावुक

Viral News: मामला है झारखंड के चतरा जिले का. जहां के रहने वाले रमेश बाबू करीब 16 साल पहले एक मामूली पारिवारिक झगड़े के बाद अपना घर छोड़कर चले गए थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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कहते हैं किसी की तमन्ना अगर दिल से करो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक हैरान और रुला देने वाला मामला सामने आया जिसमें 16 पहले मामूली पारिवारिक विवाद के बाद अपने घर से निकले शख्स को घर वालों ने खोज निकाला. उनका मिलन इतना इत्तेफाकन और भावुक कर देने वाला था कि यूजर्स के भी आंसू निकल पड़े. ये प्यारी सी कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे लेकर पूरा इंटरनेट दिल से खुश है और आंखों में आंसू लिए तालियां बजा रहा है.

16 साल पहले मामूली विवाद में छोड़ दिया था घर

दरअसल, मामला है झारखंड के चतरा जिले का. जहां के रहने वाले रमेश बाबू करीब 16 साल पहले एक मामूली पारिवारिक झगड़े के बाद अपना घर छोड़कर चले गए थे. उनके परिवार ने उन्हें कई सालों तक खोजा लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया. आखिरकार एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से परिवार को 16 साल पहले खोया अपना मुखिया मिल गया. कहानी एक दम चौंकाने वाली और भावुक कर देने वाली है.

रमेश के घर छोड़ने के बाद क्या क्या हुआ

रमेश घर छोड़ने के बाद बुरी मानसिक अवस्था और नशे का शिकार हो गए जिसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया. इस दौरान वो अलग अलग शहरों में भटके और आखिरकार चेन्नई की सड़कों पर बेघर होकर रहने लगे. इस दौरान चेन्नई के एक एनजीओ उदवुम करंगल की नजर उन पर पड़ी और उन्हें एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कर लिया गया. रमेश पिछले कई सालों से यहीं रह रहे थे और उनका इलाज चल रहा था.

व्हाट्सएप मैसेज ने यूं कि मदद

जब इलाज से रमेश की मानसिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तो उनकी धुंधली यादें वापस आ गईं. उन्होंने बताया कि वह झारखंड से हैं. एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने उनकी फोटो और जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर की जिसके बाद ये मैसेज घूमते हुए झारखंड के एक किराना स्टोर वाले के पास पहुंचा और उसने रमेश को देखते ही पहचान लिया. जिसके बाद इस दुकानदार ने रमेश के घर वालों को सूचना दी.

फिर सामने आया गजब का संयोग

सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब नागेश्वर ने घर छोड़ा था तो उनका बेटा 5 साल का था जो कि अब बड़ा हो चुका था और काम के सिलसिले में चेन्नई में ही रह रहा था. इतना ही नहीं, जिस पुनर्वास केंद्र में रमेश का इलाज चल रहा था उसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसका निवास था. मैसेज मिलने के कुछ घंटों के बाद ही चेन्नई में पिता और बेटे की मुलाकात हुई और 21 जून को रमेश वापस अपने गांव लौट आए और 16 पहले बिखरा एक परिवार वापस एक हो गया.

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यूजर्स भी हुए भावुक

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ इस पर लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और कई लोगों ने इसे पसंद किया. एक यूजर ने लिखा...पिता के बगैर परिवार कब्रिस्तान जैसा है. एक और यूजर ने लिखा...पिता को 16 साल बाद देखकर बेटे के दिल पर क्या गुजरी होगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या खूबसूरत कहानी है, इसे पढ़कर तो मेरा दिल भर आया और मैंने अपने पिता को गले से लगा लिया

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 12:53 PM (IST)
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