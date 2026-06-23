सड़क पर बैठ भीख मांगने लगा रोबेट, बोला- पैसे नहीं हैं रिचार्ज करवा दो, वीडियो वायरल

आपने आज तक इंसानों को भीख मांगते देखा होगा. पैसे की भीख, खाने की भीख, जान की भीख यहां तक की इलाज के लिए भी भीख मांगते देखा ही होगा. लेकिन क्या आपने किसी रोबोट को सड़क पर झोला फैलाए भीख मांगते देखा है? जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक रोबोट को सड़क पर हाथ जोड़े भीख मांगते देखा जा सकता है, इसके पीछे की वजह इतनी मजेदार है कि आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे.

सड़क पर बैठ भीख मांगने लगा रोबोट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक रोबोट को पैसों की भीख मांगते देखा जा सकता है. वीडियो में दिख रहा है कि एक रोबोट सड़क पर हाथ फैलाए बैठा है और वो आने जाने वाले लोगों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहा है. उसके आगे एक बर्तन रखा है जिस में कुछ पैसे हैं और एक क्यूआर कोड भी लगा हुआ है जिसे डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. इस रोबोट के पास एक स्पीकर भी है जिसमें से आवाज आ रही है कि रिचार्ज के लिए पैसे नहीं हैं कृपया बिजली का बिल भरने में मदद करें.

China’s got humanoid robots roaming the streets begging for donations to pay their “electricity bill.”



Complete with speaker, tray, and QR code.



Is it moving to California? Perfect training for life there. pic.twitter.com/9VTuxwkkcw — Andrew Alvarez (@theOGalv) June 16, 2026

पहले भी चर्चा में आ चुका है इस कंपनी का रोबोट

बताया जा रहा है कि इस रोबोट को चीन की रोबोटिक्स कंपनी Unitree ने बनाया है और ये वही कंपनी है जिसका रोबोट इस साल इक्वाडोर के मशहूर Chimborazo ज्वालामुखी पर चढ़ने को लेकर काफी वायरल हुआ था. अब इसी कंपनी के एक और रोबोट की इस अजीब हरकत ने लोगों को हैरान कर दिया है. लोग कह रहे हैं कि इंसानों को तो भीख मांगते देखा था, ये रोबोट कब से भीख मांगने लगे.

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यूजर्स ने लिए मजे, बोले क्या जमाना आ गया है

वीडियो को @theOGalv नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या जमाना आ गया है, रोबोट भी भीख मांगने लगे हैं. एक और यूजर ने लिखा...रोबोट की आड़ में कोई और ही भीख मांग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....ये कंपनी का स्टंट हो सकता है, चीन में कई सारी कंपनी अपने रोबोट का प्रचार ऐसे ही अनोखे ढंग से करती हैं.

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