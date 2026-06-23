नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?

Organic Fertilizer From Neem: देश में बहुत से किसान अपने खेतों के लिए आज भी बाजार में मिलने वाली केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं. इससे खर्चा तो ज्यादा होती ही है. तो साथ ही सेहत और जमीन की उपजाऊ शक्ति को भी भारी नुकसान पहुंचता है. इस परेशानी से बचने और खेती की लागत को कम करने के लिए नीम से बना जैविक खाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है.

नीम एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के फसलों को कीड़ों से बचाता है. अगर किसान इसे घर पर खुद तैयार करने का सही तरीका जान लें तो बाजार में मिलने वाले महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स पर होने वाला हजारों रुपए का खर्च आसानी से बच जाएगा. जान लीजिए क्या है इसका तरीका.

गोबर और नीम की पत्तियों खाद बनाएं

घर पर नीम की खाद तैयार करने के लिए आपको सिर्फ ताजा गोबर और नीम की ढेर सारी पत्तियों की जरूरत होगी. इसे बनाने के लिए सबसे पहले जमीन में एक छोटा सा गड्ढा तैयार कर लें. अब इस गड्ढे के निचले हिस्से में ताजा गोबर की एक अच्छी लेयर बिछाएं. इसके बाद गोबर के ठीक ऊपर नीम की पत्तियों को चारों तरफ फैलाकर हल्के हाथों से अच्छी तरह दबा दें.

इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराते हुए गोबर और नीम की पत्तियों की एक और लेयर उसके ऊपर बिछा दें. लेयरिंग पूरी होने के बाद इस सामग्री को करीब 3 से 6 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इस दौरान समय-समय पर गड्ढे के ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें जिससे नमी बनी रहे. कुछ महीनों में आपकी जैविक खाद बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी.

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नीम के पानी से बनाएं कीटनाशक स्प्रे

खाद बनाने के अलावा आप नीम की पत्तियों से बहुत ही शानदार और किफायती लिक्विड कीटनाशक भी तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए नीम की ताजी पत्तियों को साफ पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें जब तक कि पानी का रंग पूरी तरह बदल न जाए. इसके बाद पानी को ठंडा होने दें और फिर एक साफ कपड़े या छन्नी की मदद से छानकर इसे स्प्रे बोतल में भर लें.

इस नेचुरल लिक्विड का पौधों पर छिड़काव करने से कीटों का प्रकोप पूरी तरह खत्म हो जाता है और पेड़-पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं. इस आसान तरीके को अपनाकर आप बिना एक भी रुपया खर्च किए अपने पौधों को कीड़ों से बचा सकते हैं.

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