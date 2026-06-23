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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरनीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?

नीम से कैसे बना सकते हैं जैविक खाद, तरीका जान लेंगे तो होगी हजारों की बचत?

Organic Fertilizer From Neem: नीम की पत्तियों से घर पर जैविक खाद और स्प्रे बनाने का एक ऐसा आसान तरीका है, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के पौधों को सुरक्षित रखता है. इससे आप बाजार का खर्च बचा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 23 Jun 2026 11:13 AM (IST)
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Organic Fertilizer From Neem: देश में बहुत से किसान अपने खेतों के लिए आज भी बाजार में मिलने वाली केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं. इससे खर्चा तो ज्यादा होती ही है. तो साथ ही सेहत और जमीन की उपजाऊ शक्ति को भी भारी नुकसान पहुंचता है. इस परेशानी से बचने और खेती की लागत को कम करने के लिए नीम से बना जैविक खाद सबसे बेस्ट ऑप्शन है. 

नीम एक ऐसा नेचुरल सोर्स है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के फसलों को कीड़ों से बचाता है. अगर किसान इसे घर पर खुद तैयार करने का सही तरीका जान लें तो बाजार में मिलने वाले महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स पर होने वाला हजारों रुपए का खर्च आसानी से बच जाएगा. जान लीजिए क्या है इसका तरीका.

गोबर और नीम की पत्तियों खाद बनाएं

घर पर नीम की खाद तैयार करने के लिए आपको सिर्फ ताजा गोबर और नीम की ढेर सारी पत्तियों की जरूरत होगी. इसे बनाने के लिए सबसे पहले जमीन में एक छोटा सा गड्ढा तैयार कर लें. अब इस गड्ढे के निचले हिस्से में ताजा गोबर की एक अच्छी लेयर बिछाएं. इसके बाद गोबर के ठीक ऊपर नीम की पत्तियों को चारों तरफ फैलाकर हल्के हाथों से अच्छी तरह दबा दें. 

इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराते हुए गोबर और नीम की पत्तियों की एक और लेयर उसके ऊपर बिछा दें. लेयरिंग पूरी होने के बाद इस सामग्री को करीब 3 से 6 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दें. इस दौरान समय-समय पर गड्ढे के ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें जिससे नमी बनी रहे. कुछ महीनों में आपकी जैविक खाद बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी.

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नीम के पानी से बनाएं कीटनाशक स्प्रे

खाद बनाने के अलावा आप नीम की पत्तियों से बहुत ही शानदार और किफायती लिक्विड कीटनाशक भी तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए नीम की ताजी पत्तियों को साफ पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लें जब तक कि पानी का रंग पूरी तरह बदल न जाए. इसके बाद पानी को ठंडा होने दें और फिर एक साफ कपड़े या छन्नी की मदद से छानकर इसे स्प्रे बोतल में भर लें. 

इस नेचुरल लिक्विड का पौधों पर छिड़काव करने से कीटों का प्रकोप पूरी तरह खत्म हो जाता है और पेड़-पौधों को सभी जरूरी पोषक तत्व भी मिल जाते हैं. इस आसान तरीके को अपनाकर आप बिना एक भी रुपया खर्च किए अपने पौधों को कीड़ों से बचा सकते हैं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
 Agriculture ORGANIC FERTILIZER Farming News Homemade Fertilizer
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