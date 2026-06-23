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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल

सुबह 4 बजे फ्रांस की सड़कों पर नंगे पैर घूमी लड़की, बताया- कितनी है वहां सुरक्षा, वीडियो वायरल

यह पूरा मामला तब का है जब शुभांगी व्यास के कॉलेज में उनका दीक्षांत समारोह था. इसके बाद कॉलेज की तरफ से सभी छात्रों के लिए एक शानदार पार्टी रखी गई थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 23 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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आधी रात या सुबह के अंधेरे में किसी लड़की का सड़क पर अकेले घूमना आज भी दुनिया के कई हिस्सों में किसी बड़े खतरे से कम नहीं माना जाता. लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक भारतीय लड़की का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने महिला सुरक्षा और आजादी की एक नई मिसाल पेश की है. फ्रांस में रहने वाली भारतीय मूल की शुभांगी व्यास ने अपनी कॉलेज पार्टी के बाद सुबह तड़के अकेले घर लौटते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया. वीडियो में वह सुनसान सड़क पर बिल्कुल बेखौफ होकर नंगे पैर टहलती नजर आ रही हैं. शुभांगी ने इस वीडियो के जरिए फ्रांस में मिलने वाली गजब की सुरक्षा और आजादी का अपना अनुभव शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है.

दीक्षांत समारोह की पार्टी के बाद नंगे पैर घर लौटीं शुभांगी

यह पूरा मामला तब का है जब शुभांगी व्यास के कॉलेज में उनका दीक्षांत समारोह था. इसके बाद कॉलेज की तरफ से सभी छात्रों के लिए एक शानदार पार्टी रखी गई थी. पार्टी खत्म होने के बाद जब शुभांगी घर के लिए निकलीं, तो सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे. उन्होंने वीडियो में कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए कहा, "हाय, तो आज मेरा कन्वोकेशन था और उसके बाद कॉलेज ने हमारे लिए एक पार्टी रखी थी. इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं सड़क पर नंगे पैर चलती हुई अपने घर जा रही हूं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस वक्त न तो कोई मुझे परेशान कर रहा है, न कोई तंग कर रहा है और न ही कोई मुझसे यह सवाल पूछ रहा है कि मैं इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही हूं."

 
 
 
 
 
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आजादी और सुरक्षा का ऐसा अहसास दुनिया में और कहां?

शुभांगी ने वीडियो में आगे अपनी खुशी और हैरानी जाहिर करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "सच कहूं तो, हमें ऐसी सुरक्षा और आजादी का अहसास दुनिया में और कहां मिल सकता है?" शुभांगी की यह बात उन लाखों महिलाओं के दिल को छू गई, जो अक्सर रात के समय अकेले बाहर निकलने में डर या असुरक्षा महसूस करती हैं. इस वीडियो के जरिए उन्होंने यह दिखाया कि जब किसी समाज में महिलाओं को बिना किसी डर के रात में भी घूमने की आज़ादी मिलती है, तो वह पल कितना सुकून देने वाला होता है.

यह भी पढ़ें: Fridge Cleaning Accident: चालू फ्रिज की सफाई करना बना जानलेवा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा; देखें वीडियो

'काश हर देश में बेटियां इतनी ही सुरक्षित हों' वीडियो देख भावुक हुए लोग

सोशल मीडिया पर शुभांगी का यह वीडियो आते ही वायरल हो गया और लोग खासकर महिलाएं इस पर अपनी जमकर प्रतिक्रिया दे रही हैं. एक महिला यूजर ने बेहद भावुक कमेंट करते हुए लिखा, "सुबह के 4:30 बजे एक लड़की का बिना किसी डर के नंगे पैर सड़क पर चलना किसी सपने जैसा लगता है, काश हमारे देश के हर शहर में बेटियां इतनी ही सुरक्षित महसूस कर सकें ." दूसरे यूजर ने लिखा, "यह असली आजादी है, जहां कपड़े या समय देखकर किसी लड़की को जज नहीं किया जाता और न ही कोई उसका पीछा करता है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "यह वीडियो देखकर अच्छा लगा, लेकिन सभी लड़कियों को हमेशा सावधान भी रहना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था ऐसी ही हर जगह होनी चाहिए ."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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