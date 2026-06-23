सलमान-संजय दत्त पर पैप्स ने पूछा ऐसा सवाल की भड़के रितेश देशमुख, बोले- 'मुझे जवाब नहीं देना'

रितेश देशमुख की हाल ही में फिल्म राजा शिवाजी ब्लॉकबस्टर रही. वहीं अब एक्टर रियलिटी शो 'लॉक अप' सीज़न 2 को फराह खान के साथ होस्ट करते नजर आएंगे. इन सबके बीच बीते दिन इस शो का लॉन्च इवेंट रखा गया था. इस इवेंट में एक्टर और होस्ट रितेश देशमुख भी पहुंचे थे. वहीं इस दौरान एक रिपोर्टर ने रितेश से बॉलीवुड स्टार सलमान खान और संजय दत्त से जुड़ा एक विवादित सवाल पूछा. जिसे सुनकर राजा शिवाजी एक्टर का पारा हाई हो गया.

सलमान-संजय दत्त पर सवाल सुन रितेश देशमुख भड़के

दरअसल लॉन्च इवेंट में रिपोर्टर ने रितेश देशमुख से पूछा, “जो आपके सबसे करीबी लोग हैं, सलमान खान और संजय दत्त, इन्हें लॉकअप का काफी एक्सपीरियंस है तो क्या आप इन्हें लॉकअप में लाएंगे और सजा क्या देंगे?”

रितेश ने यह कहते हुए सवाल को सख्ती से खारिज कर दिया कि वह इसका जवाब नहीं देंगे. रितेश ने कहा, “सबसे पहले तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके सवाल का कोई जवाब देकर कोई डिग्निटी देना चाहूंगा. आपका सवाल है, मुझे जवाब नहीं देना.”

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‘मेरा काम होस्टिंग का है’

रिपोर्टर ने फिर जोर देकर कहा कि यह एक सीधा-सा सवाल है और पूछा कि क्या सलमान खान और संजय दत्त कभी शो में आएंगे, रितेश ने एक बार फिर जवाब देने से इनकार कर दिया। शो में होस्ट के रूप में अपना रोल क्लियर करते हुए उन्होंने कहा, “नहीं लाऊंगा. क्योंकि मेरा काम होस्टिंग का है. और जो भी कैदी आते हैं, मुझे होस्ट के तौर पर पता नहीं होता. और जो भी मेहमान लॉक अप में आते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं.”

बता दें कि लॉक अप 2 को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करेंगे और यह 27 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.

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