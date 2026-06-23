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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वEl Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा

El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा

El Nino Impact: प्रशांत महासागर में तेजी से शक्तिशाली अल नीनो बन रहा है. इसकी जानकारी नासा ने सैटेलाइट डेटा की मदद से दी है. इस वजह से समुद्र की बढ़ती गर्मी का असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 12:24 PM (IST)
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प्रशांत महासागर में एक बहुत मजबूत अल नीनो बनने की प्रक्रिया तेज हो रही है. अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक सैटेलाइट ने समुद्र की सतह पर बढ़ी हुई गर्मी को रिकॉर्ड किया है. नासा के सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच सैटेलाइट से मिले डेटा से पता चला है कि भूमध्यरेखा के पास समुद्र का स्तर सामान्य से ज्यादा ऊंचा है. इसका मतलब है कि समुद्र के नीचे बड़ी मात्रा में गर्म पानी जमा हो रहा है.

प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में जब तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है और समुद्र की सतह ऊपर उठती है तो उसे अल नीनो कहा जाता है. अमेरिका की मौसम और समुद्र से जुड़ी एजेंसी NOAA ने 11 जून को अल नीनो की शुरुआत की जानकारी दी थी. समुद्र की सतह बढ़ने से यह भी समझ आता है कि नीचे कितनी गर्मी जमा है, क्योंकि गर्म पानी फैलता है और सतह ऊपर उठ जाती है.

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वैज्ञानिकों ने अल नीनो के बारे में क्या बताया?

वैज्ञानिकों ने बताया है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर की स्थिति 1997 जैसे बड़े अल नीनो से मिलती-जुलती है. 1997 में एक बहुत शक्तिशाली अल नीनो हुआ था, जिसे गॉडजिला अल नीनो कहा गया था. अब वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नया अल नीनो लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में यह बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है. नासा की लैब ने सैटेलाइट डेटा से समुद्र का एक नक्शा भी बनाया है. इसमें 8 जून की स्थिति दिखाई गई है. इसमें लाल रंग उन जगहों को दिखाता है, जहां समुद्र का स्तर ज्यादा है, सफेद रंग सामान्य स्थिति और नीला रंग कम स्तर को दिखाता है. इसी सैटेलाइट ने पहले गर्म पानी की बड़ी लहरों (केल्विन वेव्स) को भी रिकॉर्ड किया था, जो समुद्र में सैकड़ों मील तक फैलती हैं.

भारत पर पड़ेगा अल नीनो का असर

इस अल नीनो का असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा. मौसम संगठनों का कहना है कि इससे कई देशों में तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा. यह पिछले 150 सालों में सबसे मजबूत अल नीनो में से एक हो सकता है. इससे गर्मी बढ़ेगी और बारिश के पैटर्न में बदलाव आएगा. भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है. पहले से ही गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और अगर मानसून कमजोर हुआ तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, जो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 23 Jun 2026 12:23 PM (IST)
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