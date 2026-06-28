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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWedding Viral Video: शादी में गोलगप्पा काउंटर पर मच गया गदर, जो आया उसने लूटा; देखें वीडियो 

Wedding Viral Video: शादी में गोलगप्पा काउंटर पर मच गया गदर, जो आया उसने लूटा; देखें वीडियो 

Wedding Viral Video: शादी में गोलगप्पा काउंटर पर उमड़ी भारी भीड़ का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दुकानदार का अनोखा अंदाज और लोगों की छीना-झपटी ने सभी का ध्यान खींच लिया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 28 Jun 2026 01:05 AM (IST)
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Wedding Viral Video:  शादी-ब्याह के मौके पर खाने-पीने के स्टॉल हमेशा से लोगों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है. यह वीडियो एक शादी समारोह का है जहां गोलगप्पे का काउंटर लगाया गया था.  आम तौर पर ऐसे काउंटर पर लोग लाइन में लगकर बारी-बारी से गोलगप्पे खाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मामला कुछ अलग ही नजर आया. यह वीडियो देखते ही लोग हंसी नहीं रोक पा रहे और जल्द ही यह वीडियो   सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर होने लगा. 

वीडियो में क्या दिखा?

वीडियो में देखा जा रहा है कि शादी में पानी पुरी का ठेला लगा हुआ है और उसके चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है.  हर कोई एक साथ गोलगप्पे खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिससे दुकानदार के लिए सबको एक-एक करके गोलगप्पे देना मुश्किल हो गया. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि दुकानदार आखिरकार परेशान हो गया और उसने तरीका ही बदल दिया. वह मुट्ठी भर-भर कर पानी पुरी उठाता है, उसे पानी में डुबोता है और फिर वहां खड़ी भीड़ में लोगों के हाथों में सीधे पकड़ा देता है.  लोग भी इस अंदाज में गोलगप्पे लूटने में पीछे नहीं रहे और जैसे ही हाथ आगे बढ़ता, लोग झपट कर गोलगप्पे ले रहे हैं. 

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लोगों ने की मजेदार कमेंट्स की बरसात 

इस वीडियो पर लोगों के कमेंट्स भी काफी मजेदार आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि बिहार वालों की एक चीज बहुत अच्छी है कि वो कोई भी काम इस तरह से करते हैं कि लोगों को उनके बारे में बात करनी पड़ती है. कई लोगों ने कहा कि गोलगप्पे खिलाने का यह तरीका बहुत ही फनी है, तो किसी ने अंकल के चेहरे के एक्सप्रेशन पर मजेदार कमेंट किया.

एक यूजर ने मजाक में लिखा कि पहला काउंटर खुला और बारात वाले भूखे शेर बन गए, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि गोलगप्पा बारात के किसी भी फंक्शन की पहली पसंद होता है. हालांकि कुछ लोगों ने इस पर हाइजीन यानी साफ-सफाई को लेकर भी सवाल उठाए. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक इसे हजारों लोग देख चुके हैं. 

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Published at : 28 Jun 2026 01:05 AM (IST)
Tags :
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