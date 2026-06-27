वाह नेताजी वाह! नहीं सुन रहे थे अधिकारी, बदबूदार नाले में बर्थडे मनाने पहुंच गया BJP पार्षद

BJP Councilor Birthday Drain Viral Video : उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पार्षद किशन नायक एक गंदे और बदबूदार नाले के बीच खड़े होकर अपना जन्मदिन मनाते दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि उन्होंने यह तरीका नाले की सफाई की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए अपनाया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ लोगों ने इसे अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का अनोखा तरीका बताया, तो कई यूजर्स ने इसे राजनीतिक ड्रामा बताते हुए मजाक भी उड़ाया.

बदबूदार नाले में बर्थडे मनाने पहुंच गया BJP पार्षद

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गंदे नाले के आसपास काफी लोग मौजूद हैं.नाले के बीच में एक टेबल रखी गई है, जिस पर पगड़ी, केक और जन्मदिन से जुड़ा अन्य सामान रखा हुआ है.इसके बाद वीडियो में BJP पार्षद किशन नायक नाले के अंदर खड़े दिखाई देते हैं. एक व्यक्ति उनके गले में फूलों की माला पहनाता है और फिर उन्हें पगड़ी पहनाई जाती है. इसके बाद वहां मौजूद लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, केक कटवाते हैं और नारे लगाते हैं. इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है.

UP: In Agra, BJP councilor Kishan Nayak celebrated his birthday by standing in a drain while protesting to clean: pic.twitter.com/SSc6aBi72h — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 26, 2026

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यूजर्स ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा कि किसी नाले की सफाई करवाने के लिए उसके अंदर खड़ा होना ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि बर्थडे मनाने का ये स्टाइल थोड़ा कजुअल है. कई लोगों ने इस पूरे वीडियो को मजाकिया अंदाज में देखा. किसी ने इसे डर्टी पॉलिटिक्स कहा तो किसी ने लिखा कि अगर नाले साफ करवाने के लिए जन्मदिन मनाना पड़े, तो यह व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि अगर संबंधित अधिकारियों ने पहले ही समस्या का समाधान कर दिया होता, तो शायद इस तरह का विरोध करने की नौबत नहीं आती. वहीं कुछ लोगों ने इसे केवल फोटो खिंचवाने और चर्चा में आने की कोशिश भी बताया.

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