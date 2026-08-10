मेट्रो में ऐसे होती है चोरी, वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप
Delhi Metro Theft viral video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मेट्रो में काफी सारे यात्री एक साथ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.
दिल्ली मेट्रो में अगर आप भी सफर करते हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो आपके लिए है. कैसे भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने वाली महिलाएं आपके साथ खेल कर जाती हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. दिल्ली मेट्रो में रोज लाखों लोग सफर करते हैं और चोरी करने वाले लोग हमेशा भीड़ वाली जगह को ही निशाना बनाते हैं. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
दिल्ली मेट्रो में ऐसे हाथ साफ करते हैं चोर
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मेट्रो में काफी सारे यात्री एक साथ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान मेट्रो में चढ़ने और उतरने वाले यात्री जब एक साथ इकट्ठा हुए तो वहां भीड़ सी लग गई और लोग धक्का मुक्की करने लगे. इसी दौरान एक महिला ने भीड़ का फायदा उठाया और खेल कर दिया.
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महिला ने मौका पाकर कर दिया खेल
वीडियो में दिख रहा है कि पीली साड़ी वाली महिला मेट्रो में घुस रही एक अन्य महिला के पर्स में मौका पाकर हाथ डाल देती है, उसे यकीन होता है कि पर्स से वो कुछ न कुछ चुरा ही लेगी. लेकिन तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है और वो बैग से तुरंत हाथ बाहर निकाल लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है मानों उसने कुछ किया ही ना हो. वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाने वाले लोगों को बचकर रहने की सलाह दी है.
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यूजर्स बोले, दिल्ली मेट्रो के लगभग हर बड़े स्टेशन का यही हाल
वीडियो को activist_karimansari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस महिला को तुरंत पकड़कर सबक सिखाना चाहिए था. एक और यूजर ने लिखा...मैं कैमरामैन होता तो भूत बना देता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...केवल राजीव चौक ही नहीं, दिल्ली के लगभग हर बड़े मेट्रो स्टेशन का यही हाल है.
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