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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमेट्रो में ऐसे होती है चोरी, वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप

मेट्रो में ऐसे होती है चोरी, वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप

Delhi Metro Theft viral video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मेट्रो में काफी सारे यात्री एक साथ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 03:54 PM (IST)
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दिल्ली मेट्रो में अगर आप भी सफर करते हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो आपके लिए है. कैसे भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करने वाली महिलाएं आपके साथ खेल कर जाती हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. दिल्ली मेट्रो में रोज लाखों लोग सफर करते हैं और चोरी करने वाले लोग हमेशा भीड़ वाली जगह को ही निशाना बनाते हैं. वीडियो को लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

दिल्ली मेट्रो में ऐसे हाथ साफ करते हैं चोर

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें मेट्रो में काफी सारे यात्री एक साथ चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान मेट्रो में चढ़ने और उतरने वाले यात्री जब एक साथ इकट्ठा हुए तो वहां भीड़ सी लग गई और लोग धक्का मुक्की करने लगे. इसी दौरान एक महिला ने भीड़ का फायदा उठाया और खेल कर दिया. 

 
 
 
 
 
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महिला ने मौका पाकर कर दिया खेल

वीडियो में दिख रहा है कि पीली साड़ी वाली महिला मेट्रो में घुस रही एक अन्य महिला के पर्स में मौका पाकर हाथ डाल देती है, उसे यकीन होता है कि पर्स से वो कुछ न कुछ चुरा ही लेगी. लेकिन तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है और वो बैग से तुरंत हाथ बाहर निकाल लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है मानों उसने कुछ किया ही ना हो. वीडियो शेयर करते हुए यूजर ने दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाने वाले लोगों को बचकर रहने की सलाह दी है.

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यूजर्स बोले, दिल्ली मेट्रो के लगभग हर बड़े स्टेशन का यही हाल

वीडियो को activist_karimansari नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस महिला को तुरंत पकड़कर सबक सिखाना चाहिए था. एक और यूजर ने लिखा...मैं कैमरामैन होता तो भूत बना देता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...केवल राजीव चौक ही नहीं, दिल्ली के लगभग हर बड़े मेट्रो स्टेशन का यही हाल है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 03:54 PM (IST)
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