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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: लखनऊ में धूप में बंद कार में छोड़ दिया पेट डॉग, वायरल वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा

Viral Video: लखनऊ में धूप में बंद कार में छोड़ दिया पेट डॉग, वायरल वीडियो पर लोगों का फूटा गुस्सा

Viral Video : कुत्ते का मालिक उसे कार में छोड़कर कहीं चला गया था. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और इसे जानवर के प्रति लापरवाही बता रहे हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 27 Jun 2026 04:30 AM (IST)
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Viral Video : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पत्रकारपुरम मार्केट का  एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में एक पालतू कुत्ता बंद कार के अंदर नजर आता है, जबकि बाहर तेज गर्मी पड़ रही होती है. बताया जा रहा है कि कुत्ते का मालिक उसे कार में छोड़कर कहीं चला गया था. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और इसे जानवर के प्रति लापरवाही बता रहे हैं.

बंद कार के अंदर फंसा दिखा पालतू कुत्ता

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पालतू कुत्ता बंद कार के अंदर मौजूद है. कार की सभी खिड़कियां बंद हैं और कुत्ता लगातार भौंकता हुआ दिखाई देता है. इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति की नजर कार के अंदर बंद कुत्ते पर पड़ती है. वह इस पूरी घटना का वीडियो बनाता है और बताता है कि तेज गर्मी के दौरान बंद कार के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ सकता है. ऐसे में कार के अंदर बंद जानवर के लिए स्थिति खतरनाक हो सकती है.

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काफी देर तक कार में बंद रहा डॉग

सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के अनुसार, पालतू कुत्ता काफी देर तक बंद कार के अंदर ही रहा, जबकि उसका मालिक वहां मौजूद नहीं था. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने भी इस घटना को देखा और कई लोगों ने इसे लेकर चिंता जताई. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने इसे जानवर के प्रति लापरवाही बताया और सवाल उठाया कि इतनी गर्मी में पालतू कुत्ते को बंद कार के अंदर क्यों छोड़ दिया गया.

लोगों का कहना है कि ऐसी स्थिति जानवर के लिए गंभीर परेशानी पैदा कर सकती है. विशेषज्ञ पहले भी चेतावनी दे चुके हैं कि बंद कार के अंदर तापमान कुछ ही मिनटों में तेजी से बढ़ सकता है. अगर कार की खिड़कियां बंद हों और हवा आने-जाने का कोई रास्ता न हो, तो अंदर फंसे जानवरों को डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

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Published at : 27 Jun 2026 04:30 AM (IST)
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Pet Dog Dog Rescue Social Media Dog Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO Animal Safety Lucknow Viral
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