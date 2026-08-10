कोलंबिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 77 पार, रेस्क्यू के लिए आर्मी तैनात

Earthquake In Colombia: लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने लोगों में दहशत पैदा कर दी. इसकी वजह से कम से कम 77 लोगों के मारे जाने की खबर है. भूकंप के तेज झटकों के कारण कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए. भूकंप का असर इतना व्यापक था कि राजधानी बोगोटा के अलावा पड़ोसी देशों वेनेजुएला और इक्वाडोर तक इसके झटके महसूस किए गए.

विभिन्न क्षेत्रों के मेयर और गवर्नर अपने-अपने इलाकों से रिपोर्ट की गई मौतों का विवरण जारी कर रहे हैं.

क्षेत्रवार आंकड़े इस तरह हैं- रिसालदा (Risaralda) प्रांत: 42

वैले डेल काउका (Valle del Cauca) प्रांत: 27

चोको (Chocó) प्रांत: 4

मानिसालेस (Manizales) शहर: 3

एंटीओकिया (Antioquia) प्रांत: 1

7.4 तीव्रता के झटके

कोलंबिया के नेशनल यूनिट फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यानी UNGRD के मुताबिक, भूकंप का केंद्र बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर पश्चिम में सैन जोस डेल पालमार के पास बताया गया है. भूकंप की तीव्रता 6.6 मैग्निट्यूड दर्ज की गई और इसका केंद्र जमीन के करीब 79 किलोमीटर नीचे था. भूकंप के झटकों के बाद कई इलाकों में लोग घबराकर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए.

प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कुछ जगहों पर लोगों के घायल होने की भी खबर है. चोको की गवर्नर नुबिया कैरोलिना कॉर्डोबा कुरी ने बताया कि भूकंप के कारण कई लोग घायल हुए हैं. प्रांतीय राजधानी क्विबदो में भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है.

कई इमारतों को नुकसान

उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए आने वाले समय में और झटके महसूस किए जाने की आशंका जताई है. भूकंप के बाद स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. प्रभावित इलाकों में इमारतों और अन्य ढांचों को हुए नुकसान की जांच की जा रही है. अधिकारियों की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित आफ्टरशॉक की स्थिति में तत्काल राहत एवं बचाव अभियान चलाना है.

राजधानी बोगोटा समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोगों में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. पड़ोसी देशों तक झटके महसूस किए जाने से इस भूकंप की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिलहाल प्रशासन की ओर से नुकसान और घायलों से जुड़ी और जानकारी जुटाई जा रही है.

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