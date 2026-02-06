Viral video: सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक वीडियो ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है जो दिलों को झकझोरने के साथ-साथ रौंगटे खड़े करने वाला है. यह उत्तरप्रदेश के झांसी जिले का हैं, जिसने सोशल मीडिया पर यूजर्स को आंखें नम करने पर मजबूर कर दिया है.

झांसी जिले में एक खुशियों भरा शादी समारोह अचानक दुख में तब्दील हो गया है. जहां दुल्हन के मामा, जो समारोह में शामिल थे, चलते-फिरते अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. इसस घटना ने पूरे शादी के माहौल को मातम में बदल दिया.

दुल्हन के मामा की मौत से परिवार में शोक की लहर

चलते - फिरते, हंसते- गाते, उछलते-नाचते लोग गिर रहे है और मर रहे हैं लेकिन सरकार को घंटा फ़र्क़ नहीं पड़ रहा.



ये देखिए, शादी समारोह में चलता फिरता शख़्स गिरा और मौत हो गई.मृतक दुल्हन का मामा था. इस मौत के बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया.घटना यूपी के झांसी की है. pic.twitter.com/7Y7jd0jhdd — Priya singh (@priyarajputlive) February 5, 2026

परिवार के लोगों को इस हादसे से बड़ा झटका सा लगा है. दुल्हन समेत सभी रिश्तेदारों की आंखों में पानी था. जो खुशी का दिन था वह अचानक दर्दनाक मौत में तबदील हो गया, जो सच में बहुत दुखद है. इस घटना ने पूरी शादी में खुशियों के माहौल को मातम के रंग में रंग दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दर्दनाक वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे @priyarajputlive नाम की यूजर ने पोस्ट किया है. वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि चलता-फिरता व्यक्ति अचानक पास रखी कुर्सी पर गिर जाता है, जिसे देखकर लोग आते हैं. यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, और कई लोग इसे देखकर सदमे में हैं.

सोशल मीडिया पर दुखद प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर इस घटना पर लोग दुःख और हैरानी व्यक्त कर रहे हैं. कई लोग इसे “शादी का सबसे दुखद दिन” बता रहे हैं. लोग परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और वीडियो को शेयर कर घटना की खबर फैला रहे हैं. जबकि वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह बहुत दर्दनाक और डराने वाली हकीकत है. शादी जैसे मौके पर दुल्हन के मामा की मौत, सोचिए परिवार पर क्या बीत रही होगी.