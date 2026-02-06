हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शादी के दिन मंडप में खड़े-खड़े गिर गया दुल्हन का मामा, पल भर में हुई मौत, सामने आया वीडियो

Video: शादी के दिन मंडप में खड़े-खड़े गिर गया दुल्हन का मामा, पल भर में हुई मौत, सामने आया वीडियो

Video: झांसी में शादी के दौरान दुल्हन के मामा अचानक गिरकर मर गए और खुशी का माहौल मातम में बदल गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स परिवार को संवेदनाएं दे रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 06 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

Viral video: सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो वायरल होते ही रहते हैं, लेकिन इन दिनों एक वीडियो ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी है जो दिलों को झकझोरने के साथ-साथ रौंगटे खड़े करने वाला है. यह उत्तरप्रदेश के झांसी जिले का हैं, जिसने सोशल मीडिया पर यूजर्स को आंखें नम करने पर मजबूर कर दिया है.

झांसी जिले में एक खुशियों भरा शादी समारोह अचानक दुख में तब्दील हो गया है. जहां दुल्हन के मामा, जो समारोह में शामिल थे, चलते-फिरते अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. इसस घटना ने पूरे शादी के माहौल को मातम में बदल दिया.

दुल्हन के मामा की मौत से परिवार में शोक की लहर

परिवार के लोगों को इस हादसे से बड़ा झटका सा लगा है. दुल्हन समेत सभी रिश्तेदारों की आंखों में पानी था. जो खुशी का दिन था वह अचानक दर्दनाक मौत में तबदील हो गया, जो सच में बहुत दुखद है. इस घटना ने पूरी शादी में खुशियों के माहौल को मातम के रंग में रंग दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दर्दनाक वीडियो

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे @priyarajputlive नाम की यूजर ने पोस्ट किया है. वीडियो में आप साफ-साफ देख सकते हैं कि चलता-फिरता व्यक्ति अचानक पास रखी कुर्सी पर गिर जाता है, जिसे देखकर लोग आते हैं. यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है, और कई लोग इसे देखकर सदमे में हैं.

सोशल मीडिया पर दुखद प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर इस घटना पर लोग दुःख और हैरानी व्यक्त कर रहे हैं. कई लोग इसे “शादी का सबसे दुखद दिन” बता रहे हैं. लोग परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं और वीडियो को शेयर कर घटना की खबर फैला रहे हैं. जबकि वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह बहुत दर्दनाक और डराने वाली हकीकत है. शादी जैसे मौके पर दुल्हन के मामा की मौत, सोचिए परिवार पर क्या बीत रही होगी. 

Published at : 06 Feb 2026 12:04 PM (IST)
विश्व
France Rafale Deal: 30 की मार ही झेल नहीं पाया पाकिस्तान! अब भारत के पास होंगे 150 राफेल, 12 दिन बाद खून के आंसू रोएंगे मुनीर
भारत के पास होंगे 150 राफेल? 12 दिन बाद खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान! याद आएगा ऑपरेशन सिंदूर
दिल्ली NCR
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
'पैसे दे कर करवाया जा रहा...', लापता लोगों की खबर पर अब क्या बोल गई दिल्ली पुलिस?
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U19 Final: U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
