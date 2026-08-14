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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLioness Attack Viral Video: 30 मिनट तक शेरनी के पंजे में फंसा रहा युवक, वीडियो देख दहल जाएगा कलेजा

Lioness Attack Viral Video: 30 मिनट तक शेरनी के पंजे में फंसा रहा युवक, वीडियो देख दहल जाएगा कलेजा

Lioness Attack Man Viral Video: गुजरात के भावनगर जिले के पालिताना के पास एक मालधारी परिवार के एक व्यक्ति पर शेरनी ने हमला किया था. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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Lioness Attack Man Viral Video : जंगली जानवरों के बीच फंसने का ख्याल किसी की भी धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर दिखा रहा है, जिसमें एक युवक जमीन पर पड़ा नजर आता है और उसके बेहद करीब एक शेरनी बैठी हुई है. वीडियो में शेरनी युवक को अपने पंजे से पकड़े दिखाई देती है और काफी देर तक उसके पास ही रहती है.

सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, गुजरात के भावनगर जिले के पालिताना के पास एक मालधारी परिवार के पशु-देखभाल करने वाले व्यक्ति पर शेरनी ने हमला किया था और बताया गया कि वह करीब 30 मिनट तक शेरनी के कब्जे में रहा.

जमीन पर पड़ा रहा युवक, पास बैठी थी शेरनी

वायरल वीडियो की शुरुआत बेहद डरावने सीन के साथ होती है. इसमें एक युवक जमीन पर लेटा हुआ दिखाई देता है, जबकि उसके बिल्कुल पास एक शेरनी बैठी नजर आती है. शेरनी अपने पंजे से युवक को पकड़े हुए दिखाई देती है. आसपास सड़क, कुछ वाहन और पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं. वहीं दूर खड़े कुछ लोग इस पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं. वीडियो आगे बढ़ता है, लेकिन शेरनी काफी समय तक युवक के पास से नहीं हटती है. युवक भी जमीन पर ही पड़ा रहता है और ज्यादा हलचल करता हुआ नजर नहीं आता. शेरनी की मौजूदगी के कारण पूरा माहौल बेहद डरावना दिखाई देता है.

शेरनी युवक को छोड़कर आगे बढ़ी

वीडियो में कुछ समय बाद शेरनी युवक के पास से हटती हुई दिखाई देती है. वह आगे की ओर जाती है और फिर एक झोपड़ी के अंदर चली जाती है. इस दौरान युवक जमीन पर ही पड़ा नजर आता है. कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा यह पूरा सीन देखने वालों के लिए काफी डराने वाला है. हालांकि, वीडियो के अंत तक यह साफ नहीं हो पाता कि शेरनी के वहां से चले जाने के बाद युवक के साथ क्या हुआ और वह पूरी तरह सुरक्षित बचा या नहीं. सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि शेरनी ने उसे करीब 30 मिनट तक अपने कब्जे में रखा था.

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वीडियो देखकर लोगों ने जताई चिंता

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने युवक की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि उसने बेहद मुश्किल स्थिति में समझदारी दिखाई. कुछ यूजर्स ने जंगल या जंगली जानवरों के आसपास रहने के दौरान सतर्क रहने की बात कही. एक यूजर ने इसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन बताया, जबकि दूसरे ने युवक की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पूछा कि आखिर वह बच पाया या नहीं. कुछ लोगों ने यह भी सवाल किया कि शेरनी करीब 30 मिनट तक युवक को अपने कब्जे में क्यों रखे रही. वहीं कई यूजर्स ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि जंगल के करीब जिंदगी कितनी जोखिम भरी हो सकती है.

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Published at : 14 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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