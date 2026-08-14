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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगFather's Love: पैसे नहीं थे, बाल्टी पर पेस्ट्री सजाकर मनाया बेटे का जन्मदिन

Father's Love: पैसे नहीं थे, बाल्टी पर पेस्ट्री सजाकर मनाया बेटे का जन्मदिन

Father's Love: पिता के पास बेटे के जन्मदिन पर केक खरीदने के पैसे नहीं थे. ऐसे में उसने बाल्टी पर पेस्ट्री सजाकर बेटे का जन्मदिन मनाया. वीडियो देख लोग पिता के प्यार पर अलग-अलग बातें कर रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 14 Aug 2026 09:10 PM (IST)
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Father's Love: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. वीडियो में एक पिता अपने छोटे बेटे का जन्मदिन मना रहा है. पिता के पास बड़ा केक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. ऐसे में उसने एक आसान तरीका निकाला. उसने एक बाल्टी को उल्टा रखा और उस पर कुछ पेस्ट्री सजा दीं. इसके बाद उसी को केक की तरह इस्तेमाल किया.

वीडियो में बच्चा इन पेस्ट्री के सामने बैठा दिखाई दे रहा है. परिवार के लोग उसके साथ जन्मदिन मना रहे हैं. यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इसे देखकर अपने तरीके से बात कर रहे हैं.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में एक छोटा बच्चा कुर्सी पर बैठा है. उसके सामने एक बाल्टी रखी है, जिस पर कुछ पेस्ट्री रखी हुई हैं. बच्चे के पीछे परिवार के लोग खड़े हैं और उसके साथ जन्मदिन मना रहे हैं. वीडियो के साथ बताया गया है कि पिता के पास केक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. इसलिए उसने बाल्टी पर पेस्ट्री सजाकर बेटे का जन्मदिन मनाने की कोशिश की.

वीडियो में यह साफ दिखाई देता है कि पिता अपने बेटे को खुश करने की कोशिश कर रहा है. इसी वजह से यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

यह भी पढ़ें: सड़क पर भरा था पानी, कार रोक साफ करने लगा युवक, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट

लोगों ने क्या कहा?

इस वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग बातें कही हैं. एक यूजर ने कहा कि बच्चों को यह समझना चाहिए कि पिता अपनी तरफ से उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश करता है. उन्होंने यह भी कहा कि आजकल बच्चे दूसरों को देखकर बड़ी-बड़ी चीजों की उम्मीद करने लगते हैं. एक दूसरे यूजर ने बच्चे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि इतना प्यारा पिता और परिवार मिलना बच्चे के लिए अच्छी बात है. एक यूजर ने कहा कि बच्चे के लिए सबसे खास चीज केक नहीं, बल्कि पिता का प्यार है. उन्होंने कहा कि पिता ने अपनी परेशानी के बावजूद बेटे का जन्मदिन खास बनाने की कोशिश की.

वीडियो देखने के बाद कई लोग पिता की इस कोशिश की तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि बच्चे के चेहरे की खुशी देखकर साफ पता चलता है कि उसके लिए यह जन्मदिन कितना खास था. पिता ने कम पैसों में भी अपने बेटे को खुश करने की पूरी कोशिश की.

इस वीडियो से क्या समझ आता है?

यह वीडियो दिखाता है कि बच्चे की खुशी के लिए हमेशा बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना जरूरी नहीं होता. पिता ने अपनी परेशानी के बावजूद बेटे का जन्मदिन खास बनाने की कोशिश की. यही छोटी सी कोशिश इस पल को और भी प्यारा बना देती है. वीडियो देखने वाले ज्यादातर लोगों को इसमें पिता का अपने बेटे के लिए प्यार और उसकी खुशी की चिंता दिखाई दे रही है. लोगों का कहना है कि बच्चे के लिए महंगे तोहफे से ज्यादा जरूरी माता-पिता का प्यार और साथ होता है. यही वजह है कि यह छोटा सा जन्मदिन का पल लोगों के दिल को छू रहा है.

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Published at : 14 Aug 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
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