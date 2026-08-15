स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCute Kid Viral Video : मां की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा 3 साल का मासूम, फिर जो हुआ

Cute Kid Viral Video : मां की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा 3 साल का मासूम, फिर जो हुआ

Cute Kid Viral Video : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में 3 साल का एक मासूम अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया. वजह भी ऐसी थी कि मामला सुनकर पुलिसकर्मी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 15 Aug 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

Cute Kid Viral Video : आमतौर पर छोटे बच्चे अपनी नाराजगी घर में ही जताते हैं. किसी बात पर रोना, जिद करना या मम्मी-पापा से शिकायत करना उनके लिए आम बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में 3 साल का एक मासूम अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया. वजह भी ऐसी थी कि मामला सुनकर पुलिसकर्मी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. बच्चे का आरोप था कि उसकी मां ने उसे ज्यादा चॉकलेट खाने से मना कर दिया और उसकी चॉकलेट भी छीन ली. इसके बाद बच्चा अपने पिता के साथ पुलिस के पास पहुंचा और मां के खिलाफ शिकायत करने लगा. बच्चे का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है. 

चॉकलेट को लेकर मां से नाराज हुआ मासूम

वीडियो के मुताबिक, बच्चा ज्यादा चॉकलेट खाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ने उसे ऐसा करने से रोक दिया. मां ने चॉकलेट अपने पास रख ली. बच्चे को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने का फैसला कर लिया. इसके बाद वह अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गया.

पुलिस अधिकारी ने ध्यान से सुनी बच्चे की बात

पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद बच्चा एक महिला पुलिस अधिकारी के सामने अपनी बात बताता दिखाई देता है. वह पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत समझाता है. महिला अधिकारी भी उसकी बात ध्यान से सुनती हैं और बीच-बीच में मुस्कुराती नजर आती हैं. 

डायरी में लिखी गई बच्चे की शिकायत

वीडियो में महिला पुलिस अधिकारी बच्चे की बात सुनने के बाद कागज या डायरी में कुछ लिखती हुई नजर आती हैं. इससे बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसकी शिकायत सुनी जा रही है. वीडियो के आखिर तक पुलिस अधिकारी बच्चे से बातचीत करती हैं और उसकी बात लिखती दिखाई देती हैं. पूरे वीडियो में बच्चे का कॉन्फिडेंस और पुलिस के सामने अपनी बात रखने का अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: 14 अगस्त पर पाकिस्तान में कटा हरा केक, भूखे-नंगों की तरह लूट ले गई पब्लिक

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग बच्चे को मजाकिया अंदाज में जेन बीटा कह रहे हैं. यूजर्स बच्चे की मासूमियत और उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि बच्चे ने अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए सीधे पुलिस की मदद लेने का तरीका चुन लिया. वहीं कुछ यूजर्स ने मजेदार अंदाज में पूछा कि अब पुलिस के बाद घर में चॉकलेट को लेकर कोई कारवाई हुई या नहीं. 

यह भी पढ़ें - सड़क पर भरा था पानी, कार रोक साफ करने लगा युवक, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट

Published at : 15 Aug 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Social Media Cute Kid Viral Video TRENDING Child Police Station Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Cute Kid Viral Video : मां की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा 3 साल का मासूम, फिर जो हुआ
मां की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा 3 साल का मासूम, फिर जो हुआ
ट्रेंडिंग
Monkey Viral Video: क्या हुआ जब बच्चों के खेलने वाली फिसलपट्टी पर बंदर आ गया? चौंक गए सब
क्या हुआ जब बच्चों के खेलने वाली फिसलपट्टी पर बंदर आ गया? चौंक गए सब
ट्रेंडिंग
Father's Love: पैसे नहीं थे, बाल्टी पर पेस्ट्री सजाकर मनाया बेटे का जन्मदिन
पैसे नहीं थे, बाल्टी पर पेस्ट्री सजाकर मनाया बेटे का जन्मदिन
ट्रेंडिंग
Dog Stuck in Wall: दीवार के छेद में फंस गया कुत्ता, लोगों ने बचाई जान; वीडियो वायरल
दीवार के छेद में फंस गया कुत्ता, लोगों ने बचाई जान; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झगड़े में पत्नी को ‘बांझ’ कहना क्रूरता नहीं, HC का फैसला
झगड़े में पत्नी को ‘बांझ’ कहना क्रूरता नहीं, HC का फैसला
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
इंडिया
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
टेक्नोलॉजी
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
इंडिया
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget