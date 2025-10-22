Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक की बॉडी इतनी लचीली है कि उसने अपने दोनों पैरों को मोड़कर कंधों पर रख लिया और फिर हाथों के बल चलने लगा. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.

युवक का संतुलन देखकर हैरान हुए लोग

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि युवक पहले तो अपने पैरों को धीरे-धीरे कंधे पर रखता है, फिर कुछ सेकंड बाद उन्हें सिर के ऊपर तक ले जाता है. उसके बाद वह हाथों के बल कुछ कदम चलता है और फिर अचानक अपने पूरे शरीर को घुमाकर खड़ा भी हो जाता है. यह पूरा करतब देखने लायक है. युवक का संतुलन और शरीर पर नियंत्रण देखकर लोग दंग रह गए.

सोशल मीडिया पर एक युवक का मजेदार वीडियो सामने आया है. जिसमें युवक अपने पैरों को कंधे और सिर पर रखकर हाथों के बल चलता दिख रहा है. pic.twitter.com/MBGfPEIvp7 — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 22, 2025

इस वीडियो को किसी खुली जगह पर शूट किया गया, जहां आसपास कुछ लोग खड़े होकर उसे देख रहे हैं और मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं. वीडियो के अंत में जब युवक अपने पैरों को नीचे लाता है और खड़ा हो जाता है, तो आसपास मौजूद लोग ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाते हैं.

यूजर्स ने कहा रियल लाइफ का स्पाइडरमैन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह के मजेदार कमेंट किए हैं. किसी ने लिखा, भाई इसके शरीर में हड्डियां हैं या रबर? तो किसी ने मजाक में कहा, ऐसे टैलेंट को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. कुछ लोगों ने इसे रियल लाइफ स्पाइडरमैन भी कहा, तो कुछ ने लिखा कि यह योग का नया स्तर है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कहां का है और यह युवक कौन है, लेकिन इंटरनेट पर लोग उसकी प्रतिभा की खूब तारीफ कर रहे हैं.