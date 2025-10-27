Stunt Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. वीडियो में एक लड़की सड़क के बीचोंबीच खतरनाक स्टंट करती नजर आ रही है. इस वीडियो ने लोगों में हैरानी और चिंता दोनों पैदा कर दी है, क्योंकि यह स्टंट जानलेवा साबित हो सकता था.

लड़की ने आग के बीच किया डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की के एक हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल है और दूसरे हाथ में उसने आग से जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा पकड़ रखा है. इसके बाद लड़की सड़क पर पेट्रोल डालकर एक गोल घेरा बनाती है और फिर उस घेरे को जलते हुए टुकड़े से आग लगा देती है. देखते ही देखते सड़क पर आग का एक बड़ा गोलाकार घेरा बन जाता है.

हैरान करने वाली बात यह है कि आग लगने के बाद लड़की उसी जलते हुए घेरे के बीच में खड़ी होकर डांस करने लगती है. इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग भी रुककर यह नजारा देखने लगते हैं. कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, जबकि कुछ उसे देखकर दंग रह जाते हैं कि आखिर कोई अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा स्टंट क्यों कर रहा है.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं. कुछ ने लड़की की हिम्मत और आत्मविश्वास की तारीफ की, तो अधिकतर लोगों ने उसकी लापरवाही और खतरनाक हरकत की आलोचना की. कई यूजर्स ने लिखा कि यह स्टंट नहीं, खुद की जान से खेलने जैसा है. वहीं, कुछ ने कहा कि ऐसे वीडियो देखकर बाकी लोग भी नकल करने लगते हैं, जिससे बड़े हादसे हो सकते हैं.