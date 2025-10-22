Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक तोता दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी तोते को पकड़ने के लिए आए, लेकिन मियां मिट्ठू ने अचानक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया.

जानें तोते ने पुलिस वाले से क्या कहा?

वीडियो में देखा जा सकता है कि तोते ने पुलिस से कहा, I did not do this, if someone said so then you should check the camera, you can't arrest me like this. यह सुनते ही वहां खड़े पुलिस वाले भी हंसने लगे. उनका हक्का-बक्का रह जाना और तोते की इस नटखट हरकत को देखकर आसपास खड़े लोग भी खुशी और हंसी नहीं रोक पाए.

आज तक अपने इंसान को गवाही देते सुना होगा 🤔‼️



आज जब पक्षी को पुलिस अरेस्ट करने आईं तो देखिए इसने क्या किया 😱‼️ pic.twitter.com/i82e898QUd — Journalist Fatima ✍️ (@mahsharfatima86) October 21, 2025

वीडियो में मियां मिट्ठू की चालाकी और अंग्रेजी बोलने की अदा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. पुलिसकर्मी भी इस वीडियो में शांतिपूर्वक हंसते नजर आए. यह वीडियो इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हुआ कि इसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

इस वीडियो की खासियत यह है कि यह सिर्फ मजेदार ही नहीं है, बल्कि लोगों के चेहरे पर हंसी भी ले आया. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो उनके दिन को खुशियों से भर गया. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि मियां मिट्ठू की बातें सुनकर लगता है कि तोते भी अब इंसानों जैसी समझदारी दिखा सकते हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कमेंट और शेयर करना शुरू कर दिया. यूजर्स ने मियां मिट्ठू की अंग्रेजी पर तारीफ की और लिखा कि ऐसा तोते का हुनर पहली बार देखा. कुछ लोगों ने तो मजाक में लिखा कि अगर सभी तोते ऐसा बोलने लगें तो पुलिस का काम और भी मुश्किल हो जाएगा.