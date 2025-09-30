Video: तेज रफ्तार पिकअप और कार की जोरदार भिड़ंत, एक साथ टकराई 3 गाड़ियां, वीडियो वायरल

Kerala News: केरल से एक भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक पिकअप और एक कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई. यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे का पूरा दृश्य पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

हादसे से सड़क पर मची अफरा-तफरी

जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब पिकअप सड़क पर सामान्य गति से जा रही थी और सामने से एक कार आ रही थी. जैसे ही पिकअप और कार आमने-सामने आए, उन्होंने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इसके परखच्चे उड़ने लगे.

हादसे के बाद पिकअप थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी कार भी इसमें फंस गई और कार की टक्कर पिकअप और पहले वाहन से हुई. इस वजह से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग मौके पर दौड़े और घायल लोगों को बचाने की कोशिश की.

सीसीटीवी में कैद हादसा

सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि दोनों गाड़ियों के चालक किसी तरह से नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार और सटीक दूरी न होने की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया. सिंगल लेन या संकरी सड़कों पर वाहन चलाते समय हमेशा दूरी बनाए रखना और ओवरटेक करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

हादसे में किसी की जान जाने की सूचना नहीं है, लेकिन दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है.