हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: तेज रफ्तार पिकअप और कार की जोरदार भिड़ंत, एक साथ टकराई 3 गाड़ियां, वीडियो वायरल

Video: तेज रफ्तार पिकअप और कार की जोरदार भिड़ंत, एक साथ टकराई 3 गाड़ियां, वीडियो वायरल

Viral Video: केरल में पिकअप और कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. पीछे से आ रही दूसरी कार भी इसमें फंस गई. घटना सीसीटीवी में कैद हुई. देखें वायरल वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 30 Sep 2025 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

Kerala News: केरल से एक भयानक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक पिकअप और एक कार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हुई. यह दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे का पूरा दृश्य पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

हादसे से सड़क पर मची अफरा-तफरी 

जानकारी के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब पिकअप सड़क पर सामान्य गति से जा रही थी और सामने से एक कार आ रही थी. जैसे ही पिकअप और कार आमने-सामने आए, उन्होंने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इसके परखच्चे उड़ने लगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

हादसे के बाद पिकअप थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी कार भी इसमें फंस गई और कार की टक्कर पिकअप और पहले वाहन से हुई. इस वजह से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोग मौके पर दौड़े और घायल लोगों को बचाने की कोशिश की.

सीसीटीवी में कैद हादसा

सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि दोनों गाड़ियों के चालक किसी तरह से नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार और सटीक दूरी न होने की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया. सिंगल लेन या संकरी सड़कों पर वाहन चलाते समय हमेशा दूरी बनाए रखना और ओवरटेक करते समय सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

हादसे में किसी की जान जाने की सूचना नहीं है, लेकिन दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है.

Published at : 30 Sep 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Kerala News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राफेल, तेजस से लेकर सुखोई तक, IAF के बेड़े में होंगे 1000 से ज्यादा फाइटर जेट, प्लान सुनकर उड़ जाएगी PAK-चीन की नींद
राफेल, तेजस से लेकर सुखोई तक, IAF के बेड़े में होंगे 1000 से ज्यादा फाइटर जेट, प्लान सुनकर उड़ जाएगी PAK-चीन की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राफेल, तेजस से लेकर सुखोई तक, IAF के बेड़े में होंगे 1000 से ज्यादा फाइटर जेट, प्लान सुनकर उड़ जाएगी PAK-चीन की नींद
राफेल, तेजस से लेकर सुखोई तक, IAF के बेड़े में होंगे 1000 से ज्यादा फाइटर जेट, प्लान सुनकर उड़ जाएगी PAK-चीन की नींद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
मिशन-27 के लिए सपा का नया सियासी दांव, अखिलेश यादव ने दलित वोटरों को साधने का निकाला पैंतरा
इंडिया
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
रोड एक्सीडेंट मामले में पीड़ित परिवार को मिलेगा 60 लाख रुपये का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये न होता तो इनके बेटे की सैलरी...
बॉलीवुड
Thamma Star Cast Fees: नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिली परेश रावल से भी ज्यादा फीस, आयुष्मान से रश्मिका तक ने वसूली मोटी रकम
'थामा' के लिए नवाजुद्दीन को मिली परेश रावल से भी ज्यादा रकम, जानें बाकियों की फीस
क्रिकेट
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
क्या हरमनप्रीत कौर को मिलाना पड़ेगा पाकिस्तान की कप्तान से हाथ, आड़े आएगा ICC का नियम?
शिक्षा
स्टेट बैंक का चेयरमैन या RBI गवर्नर...किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
स्टेट बैंक का चेयरमैन या RBI गवर्नर...किसे मिलती है ज्यादा सैलरी?
ट्रेंडिंग
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
मैदान में राफेल को लेकर विवादित इशारे कर रहा था पाकिस्तानी! पुलिस ने घसीटकर बाहर फेंका- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, नोट कर लें ये एड्रेस और ई-मेल
राष्ट्रपति के पास कैसे भेज सकते हैं शिकायत, नोट कर लें ये एड्रेस और ई-मेल
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget