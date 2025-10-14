Video: हाइवे पर दौड़ाई भैंसा बु्ग्गी, ऐसा बिगड़ा बैलेंस उछलकर दूर जा गिरे लोग, वीडियो वायरल

Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हंसी से लोटपोट कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. आम तौर पर हम बैलबुग्गी में बैलों को बांधकर चलते देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ लोगों ने हद ही कर दी. उन्होंने बैल की जगह भैंसे को बुग्गी में बांध दिया और उसे सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया.

भैंसा पूरी ताकत से सड़क पर दौड़ता दिखा

वीडियो में देखा जा सकता है कि बुग्गी पर करीब 5 से 6 लोग सवार हैं. सबके चेहरों पर उत्साह साफ नजर आ रहा है. वीडियो में एक शख्स जोर-जोर से चिल्लाते हुए कहता है, बोल गंगे माई की जय. और तभी भैंसा पूरी ताकत से सड़क पर दौड़ पड़ता है. उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि पास से गुजर रही बाइक्स भी पीछे रह जाती हैं.

देखने वालों को भी भरोसा नहीं होता कि एक भैंसा इतनी स्पीड से सड़क पर दौड़ सकता है. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जो होता है, वह सभी को चौंका देता है. अचानक भैंसा सड़क के दूसरे किनारे की ओर मुड़ जाता है, और बुग्गी का पिछला पहिया डिवाइडर से टकरा जाता है. टक्कर लगते ही बुग्गी में बैठे सभी लोग संतुलन खो बैठते हैं और एक-एक करके सड़क पर गिर पड़ते हैं. वहीं, भैंसा बुग्गी से निकलकर आगे भाग जाता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस घटना को देखकर आसपास मौजूद लोग पहले घबरा जाते हैं, फिर जब पता चलता है कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी, तो सबकी हंसी छूट जाती है. वीडियो के सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही यह तेजी से वायरल हो गया. लोग तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा, भैंसे ने तो बैलों से भी तेज निकला. तो किसी ने कहा, यह तो देसी फॉर्मूला है.