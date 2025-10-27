Video: लड़की ने छड़ी और डंडे के साथ किया हैरतअंगेज करतब, लोग बोले- फिजिक्स की बैंड बजा दी

Stunt Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. इस वीडियो में लड़की ऐसा करतब करती नजर आ रही है जो आम इंसान के लिए करना मुश्किल है. वीडियो देखकर लोग हैरानी के साथ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं.

छड़ियों से लड़की ने डंडे को हवा में घुमाया

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की के हाथ में दो पतली छड़ियां हैं और उसके सामने एक लंबा डंडा रखा हुआ है. वह दोनों छड़ियों को अपने हाथों में पकड़कर डंडे पर मारना शुरू करती है. देखने में यह साधारण लगता है, लेकिन कुछ ही देर में लड़की जो करती है, वह सभी को चौंका देता है.

Probably she is the only person on the planet that can do this 😮 pic.twitter.com/UTprwkgP5o — non aesthetic things (@PicturesFoIder) October 26, 2025

छड़ियों की मदद से वह डंडे को धीरे-धीरे ऊपर उठाने लगती है. डंडा मानो हवा में तैरता हुआ ऊपर जाता है. फिर वह उसी डंडे को छड़ियों की मदद से गोल-गोल घुमाने लगती है, जैसे कोई जादू हो रहा हो. लड़की का बैलेंस देखकर वहां मौजूद लोग ताली बजाने लगते हैं.

नजारा देखकर दंग हुए लोग

लड़की पूरी तरह ध्यान लगाकर यह करतब दिखाती है. उसने अपने शरीर का कोई मूवमेंट नहीं किया, सिर्फ दोनों छड़ियों की सटीक जगह और ताकत से डंडा हवा में नाचता रहता है. यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए और किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यह हुआ कैसे.

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, इसने तो फिजिक्स की बैंड बजा दी. वहीं दूसरे ने कहा, ये तो असली देसी न्यूटन है. कई लोगों ने लड़की की तारीफ करते हुए लिखा कि यह सिर्फ ट्रिक नहीं बल्कि मेहनत और प्रैक्टिस का नतीजा है. वीडियो को अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और यह तेजी से शेयर किया जा रहा है.