Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. इस वीडियो में एक युवक को देखा जा सकता है जो लोकल ट्रेन में विकलांग होने का नाटक कर रहा था. वह ट्रेन के डिब्बे में हाथों के सहारे घसीटते हुए आगे बढ़ता है और यात्रियों से भीख मांगता है.

विकलांग समझ कुछ लोग दे देते हैं पैसे

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आदमी पूरी तरह नाटक कर रहा था. उसने अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए ऐसे कदम बढ़ाए कि लोग समझें कि वह चल नहीं सकता. कुछ लोग उसकी मदद करते हुए पैसे देते हैं, तो कुछ केवल उसे देखकर दया के भाव से सिर हिलाते हैं.

बड़े खतरनाक लोग हैं , ऐसे लोगों से सावधान रहें

आप कुछ कहना चाहते हो तो कहो 👇👇 pic.twitter.com/Ly4fK9KaFP — Kapil Singh (@iamkappu) October 8, 2025

लेकिन वहां एक शख्स को इस पर शक हुआ. उसने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू किया. वीडियो बनाने वाले शख्स की निगाहें उस आदमी पर टिकी हुई थीं, क्योंकि उसका हर कदम संदिग्ध लग रहा था. जैसे ही आदमी डिब्बे से नीचे उतरा, उसने अचानक अपने पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू कर दिया. यह देखकर वीडियो बनाने वाला शख्स हैरान रह गया.

लोगों की भावनाओं के साथ किया छल

यात्रियों के चेहरों पर भी हैरानी साफ दिख रही थी. कई लोग धीरे-धीरे समझ गए कि यह आदमी विकलांग नहीं था और उसने लोगों की भावनाओं के साथ छल किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वह आदमी सामान्य रूप से पैरों पर चल रहा था और पूरी तरह स्वस्थ था.

सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर चौंक रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं कि लोग भीख मांगने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं और सच में कुछ लोग दूसरों की दया का फायदा उठाते हैं.