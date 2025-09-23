Video: जाग गया शैतान! ये है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, हुआ भयंकर विस्फोट, वीडियो वायरल

Volcanic Eruption in Barren Island: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर 13 और 20 सितंबर को एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ. यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है. बताया जा रहा है कि इन दो विस्फोटों की जानकारी अधिकारियों ने सोमवार 22 सितंबर को दी. बैरन द्वीप, जो पोर्ट ब्लेयर से करीब 140 किलोमीटर दूर है. ये एक बार फिर से वैज्ञानिकों और टूरिस्टों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

लोगों के जीवन पर असर नहीं डाल सका विस्फोट

बता दें कि इन दो विस्फोटों के बीच सिर्फ आठ दिन का अंतर था, लेकिन दोनों ही मामूली बताए जा रहे हैं. 13 सितंबर को हुए पहले विस्फोट में ज्वालामुखी से थोड़ी सी राख और गैस का उत्सर्जन हुआ, जबकि 20 सितंबर को हुए दूसरे विस्फोट में भी मामूली राख और गैस का उत्सर्जन हुआ है, जिसके चलते ये विस्फोट पर्यावरण और लोगों के जीवन पर ज्यादा असर नहीं डाल सके.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी

हालांकि, ये विस्फोट मामूली थे, लेकिन राख और गैस का उत्सर्जन स्थानीय वातावरण को मामूली प्रभावित कर सकता है. बैरन द्वीप पर विस्फोट के बाद स्थानीय प्रशासन ने टूरिस्टों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि विस्फोट से निकली राख और गैस जहरीली हो सकती है और लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकती है. विस्फोट के बाद पूरे आसमान में धुआं और राख का गुबार फैल गया था, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था.

यह भी पढ़ें -

Video: पहले लगी टक्कर, फिर पलटी तेज रफ्तार कार, जरा सी चूक ने हादसे को दी दावत! वीडियो वायरल