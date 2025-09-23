Video: पहले लगी टक्कर, फिर पलटी तेज रफ्तार कार, जरा सी चूक ने हादसे को दी दावत! वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्विफ्ट कार और एक क्रेटा एसयूवी के बीच भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ही कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.

हादसा होने का कारण क्या है?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्विफ्ट कार सड़क के किनारे खड़ी थी और अचानक कार का ड्राइवर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल किए और बिना रियर -व्यू मिरर की जांच किए, वह सड़क पर मुड़ने की कोशिश करता है.

-Swift no concept of Indicators, not checking RV mirrors, takes turn suddenly



-Creta (Not Sure) Overdoing Speed Limits. Defensive Driving to help avoid all such misadventures@DriveSmart_IN @dabir @uneaz @arcadepokemon @InfraEye

pic.twitter.com/XXXCc0ovyX — Dave (Road Safety: City & Highways) (@motordave2) September 22, 2025

इसी दौरान पीछे से एसयूवी कार तेज स्पीड से आ रही थी और स्पीड लिमिट को पार करने के कारण, वह स्विफ्ट कार से टकरा गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. गनीमत रही कि हादसे में दोनों में से किसी भी कार ड्राइवर को गंभीर चोटें नहीं आई है.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लगी

वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोग मदद के लिए आगे आते हैं और मौके पर भीड़ लग जाती है. हादसे में एक कार तो बुरी तरह से पलट ही गई. ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जो अब वायरल हो रही है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई है या नहीं, लेकिन वीडियो को देखकर साफ हो रहा है कि हादसा कितना खतरनाक और जानलेवा था.