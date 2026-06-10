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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video : कलयुगी बेटा! बाप को घर के बाहर बैठाया, फिर लगा दिए कई चांटे... वीडियो देख खौल उठेगा खून

Viral Video : कलयुगी बेटा! बाप को घर के बाहर बैठाया, फिर लगा दिए कई चांटे... वीडियो देख खौल उठेगा खून

Viral Video : वीडियो में एक युवक अपने बुजुर्ग पिता के साथ सरेआम मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं सबसे हैरानी की बात यह है कि पिता लगातार रोते और खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 10 Jun 2026 12:11 AM (IST)
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Viral Video : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आया एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. वीडियो में एक युवक अपने बुजुर्ग पिता के साथ सरेआम मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं सबसे हैरानी की बात यह है कि पिता लगातार रोते और खुद को बचाने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन बेटे का गुस्सा शांत नहीं होता है. सड़क पर मौजूद लोग भी इस घटना को देखते रहे, लेकिन कोई भी उस आदमी को रोकने की कोशिश तक नहीं करता है. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. 

बाप को घर के बाहर बैठाया, फिर लगा दिए कई चांटे

वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क किनारे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे दिखाई देते हैं तभी एक युवक उनके पास आता है और अचानक उनसे मारपीट शुरू कर देता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अपने पिता को बार-बार थप्पड़ मारता है, उनका कॉलर पकड़ता है और उन्हें झकझोरता है. बुजुर्ग व्यक्ति इस दौरान बेहद परेशान और रोते नजर आते हैं. वह खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेटे का बेटा लगातार उन्हें मारती और उन पर चिल्लाता नजर आता है.

कुछ सेकंड बाद फिर लौटकर करने लगा मारपीट

वीडियो में एक बार युवक मारपीट बंद कर अपने पिता को वहीं छोड़ कर वहां से जाता हुआ दिखाई देता है. हालांकि कुछ ही सेकंड बाद वह वापस लौट आता है और फिर से अपने पिता के साथ मारपीट शुरू कर देता है. साथ ही युवक अपने पिता की जेब से कुछ निकालने की भी कोशिश भी करता है. जब बुजुर्ग ने विरोध किया तो वह दोबारा मारपीट करने लगता है. यह पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. 

यह भी पढ़ें - Video: 10 रुपये के लिए भारत माता की जय का नारा लगाने लगे पाकिस्तानी, वीडियो देख नहीं आएगा यकीन

लोगों के मदद ना करने पर भी उठे सवाल

घटना के दौरान सड़क से कई लोग गुजरते दिखाई देते हैं. कुछ वाहन चालक भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने तुरंत आगे बढ़कर बुजुर्ग की मदद नहीं की. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि जब सब कुछ लोगों के सामने हो रहा था तो किसी ने बचाव क्यों नहीं किया. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह पीड़ित व्यक्ति की मदद करें और गलत करने वाले को रोके. 

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने आरोपी युवक के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई. कई लोगों ने इसे कलयुग बताया, तो कुछ ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह किसी और का सम्मान भी नहीं कर सकता, एक यूजर ने लिखा कि जिस दिन कोई बेटा अपने पिता पर हाथ उठाता है, उसी दिन वह सम्मान खो देता है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि बुजुर्गों के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर सही नहीं है. 

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Published at : 10 Jun 2026 12:11 AM (IST)
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