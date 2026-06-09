10 रुपये के लिए भारत माता की जय का नारा लगाने लगे पाकिस्तानी, वीडियो देख नहीं आएगा यकीन

सोशल मीडिया पर अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें ही देखने को मिलती हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा अनोखा और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर दोनों देशों के लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहे हैं. इस वीडियो में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर की कंटीली तारों के पास खड़े एक भारतीय शख्स और सीमा के उस पार मौजूद पाकिस्तानी बच्चों के बीच हुई बातचीत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

10 रुपये के लिए पाकिस्तानी बच्चे ने लगाया 'जयकारा'

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर लोहे जाली लगी हुई है. जाली के उस पार पाकिस्तान की सीमा में कुछ छोटे बच्चे खेतों में घास काट रहे हैं. तभी भारत की तरफ खड़ा एक शख्स जाली के पास जाता है और अपनी जेब से 10 रुपये का एक नोट निकालकर उन बच्चों को दिखाता है. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर सोशल मीडिया पर हो रहे दावे के अनुसार लिखी गई है.

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वह शख्स बच्चों को 10 रुपये का लालच देते हुए कहता है, "चलो, जोर से बोलो भारत माता की जय और इंडिया इज बेस्ट (India is best)" मजेदार बात यह है कि 10 रुपये का नोट देखते ही उस पार खड़ा एक पाकिस्तानी बच्चा बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से चिल्लाकर बोल देता है "भारत माता की जय... इंडिया इज बेस्ट"

"अब 20 रुपये दो..." मासूमियत देख छूटा लोगों का हास्य

जैसे ही बच्चा भारत माता की जय बोलता है, भारतीय शख्स कहता है कि इधर का नोट उधर चल जाएगा क्या? लेकिन बच्चा मासूमियत से तुरंत डिमांड बदल देता है और कहता है, "अब 10 नहीं, 20 रुपये दो!" बच्चे की यह चालाकी और पैसों के लिए उसका यह भोलापन देखकर वहां खड़ा शख्स भी जोर-जोर से हंसने लगता है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले "पैसे के आगे सरहदें फेल"

यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है और लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई, इसे कहते हैं असली बिजनेसमैन. 10 रुपये के लिए बच्चे ने अपनी ही सरकार की बोलती बंद कर दी." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "बच्चों की कोई सरहद नहीं होती, उनके लिए 10 रुपये की खुशी सबसे बड़ी है. बच्चे की मासूमियत ने दिल जीत लिया." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर 10 रुपये में भारत माता की जय बोल दी, तो 100 रुपये दे देते तो पता नहीं क्या-क्या बोल देता."

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