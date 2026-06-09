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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 10 रुपये के लिए भारत माता की जय का नारा लगाने लगे पाकिस्तानी, वीडियो देख नहीं आएगा यकीन

Video: 10 रुपये के लिए भारत माता की जय का नारा लगाने लगे पाकिस्तानी, वीडियो देख नहीं आएगा यकीन

भारत पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा ये मजेदार वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें 10 रुपये के लिए पाकिस्तानी भारत माता की जय का नारा लगाते दिखाई दे रहे हैं.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 09 Jun 2026 01:05 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें ही देखने को मिलती हैं. लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा अनोखा और मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर दोनों देशों के लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहे हैं. इस वीडियो में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर की कंटीली तारों के पास खड़े एक भारतीय शख्स और सीमा के उस पार मौजूद पाकिस्तानी बच्चों के बीच हुई बातचीत ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

10 रुपये के लिए पाकिस्तानी बच्चे ने लगाया 'जयकारा'

इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर लोहे जाली लगी हुई है. जाली के उस पार पाकिस्तान की सीमा में कुछ छोटे बच्चे खेतों में घास काट रहे हैं. तभी भारत की तरफ खड़ा एक शख्स जाली के पास जाता है और अपनी जेब से 10 रुपये का एक नोट निकालकर उन बच्चों को दिखाता है. एबीपी लाइव वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, खबर सोशल मीडिया पर हो रहे दावे के अनुसार लिखी गई है.

 
 
 
 
 
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वह शख्स बच्चों को 10 रुपये का लालच देते हुए कहता है, "चलो, जोर से बोलो भारत माता की जय और इंडिया इज बेस्ट (India is best)" मजेदार बात यह है कि 10 रुपये का नोट देखते ही उस पार खड़ा एक पाकिस्तानी बच्चा बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से चिल्लाकर बोल देता है "भारत माता की जय... इंडिया इज बेस्ट"

"अब 20 रुपये दो..." मासूमियत देख छूटा लोगों का हास्य

जैसे ही बच्चा भारत माता की जय बोलता है, भारतीय शख्स कहता है कि इधर का नोट उधर चल जाएगा क्या? लेकिन बच्चा मासूमियत से तुरंत डिमांड बदल देता है और कहता है, "अब 10 नहीं, 20 रुपये दो!" बच्चे की यह चालाकी और पैसों के लिए उसका यह भोलापन देखकर वहां खड़ा शख्स भी जोर-जोर से हंसने लगता है.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले "पैसे के आगे सरहदें फेल"

यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है और लोग इस पर जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई, इसे कहते हैं असली बिजनेसमैन. 10 रुपये के लिए बच्चे ने अपनी ही सरकार की बोलती बंद कर दी." दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "बच्चों की कोई सरहद नहीं होती, उनके लिए 10 रुपये की खुशी सबसे बड़ी है. बच्चे की मासूमियत ने दिल जीत लिया." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर 10 रुपये में भारत माता की जय बोल दी, तो 100 रुपये दे देते तो पता नहीं क्या-क्या बोल देता."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 01:05 PM (IST)
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