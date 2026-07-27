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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगUpsc से मुश्किल है मुंबई में घर ढूंढना, शख्स की बात एक साथ हां बोला इंटरनेट

Upsc से मुश्किल है मुंबई में घर ढूंढना, शख्स की बात एक साथ हां बोला इंटरनेट

वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ कहते हैं कि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा UPSC या JEE नहीं, बल्कि मुंबई में किराए का घर ढूंढना है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 10:25 PM (IST)
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मुंबई में घर खरीदना तो दूर, किराए पर अच्छा घर मिलना भी कई लोगों के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता. सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएटर ने इसी परेशानी को मजेदार अंदाज में बताया है. उसने कहा कि UPSC की परीक्षा पास करना या IIT में एडमिशन लेना भी उतना मुश्किल नहीं है, जितना मुंबई में किराए का घर ढूंढना. उसका यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वीडियो में क्या कहा, क्यों हो रहा है वायरल

वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ कहते हैं कि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा UPSC या JEE नहीं, बल्कि मुंबई में किराए का घर ढूंढना है. वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि यह काम इंसान के धैर्य, हिम्मत और समझौता करने की क्षमता की पूरी परीक्षा ले लेता है. अगर कोई अपनी पसंद पर अड़ा रहे, तो कुछ ही दिनों में वह अपनी जिंदगी के फैसलों पर भी सवाल उठाने लगता है.

 
 
 
 
 
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किराया ज्यादा, शर्तें उससे भी ज्यादा

वीडियो में युवराज बताते हैं कि मुंबई के कुछ इलाकों में किराया इतना ज्यादा है कि छोटी-सी जगह के लिए भी हजारों रुपये देने पड़ते हैं. वह मजाक में कहते हैं कि कुछ मकान मालिक कुछ ईंटें रखकर, एक चूल्हा और एक टॉयलेट लगा दें, तब भी 17 हजार रुपये किराया मांग लेते हैं. इसके बाद वह मकान मालिकों की लंबी-लंबी शर्तों पर भी तंज कसते हैं. वह कहते हैं कि कई जगह बैचलर नहीं चाहिए, शराब पीने वाला नहीं चाहिए, धूम्रपान करने वाला नहीं चाहिए, सिर्फ शाकाहारी चाहिए और पता नहीं क्या-क्या शर्तें रखी जाती हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- बिल्कुल सच कहा

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. खासकर मुंबई में रहने वाले लोगों ने कहा कि वीडियो में दिखाई गई बातें 100 फीसदी सच हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि मुंबई में घर ढूंढना वाकई किसी परीक्षा से कम नहीं है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अगर किसी ने मुंबई में किराए का घर ढूंढ लिया, तो उसे अपने रिज्यूमे में यह स्किल भी लिख देनी चाहिए. वहीं कई लोगों ने अपने दोस्तों को टैग करते हुए कहा कि यह वीडियो कॉमेडी कम और हकीकत ज्यादा लगती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 10:25 PM (IST)
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