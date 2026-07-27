Upsc से मुश्किल है मुंबई में घर ढूंढना, शख्स की बात एक साथ हां बोला इंटरनेट
वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ कहते हैं कि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा UPSC या JEE नहीं, बल्कि मुंबई में किराए का घर ढूंढना है.
मुंबई में घर खरीदना तो दूर, किराए पर अच्छा घर मिलना भी कई लोगों के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता. सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएटर ने इसी परेशानी को मजेदार अंदाज में बताया है. उसने कहा कि UPSC की परीक्षा पास करना या IIT में एडमिशन लेना भी उतना मुश्किल नहीं है, जितना मुंबई में किराए का घर ढूंढना. उसका यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
वीडियो में क्या कहा, क्यों हो रहा है वायरल
वायरल वीडियो में कंटेंट क्रिएटर युवराज दुआ कहते हैं कि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा UPSC या JEE नहीं, बल्कि मुंबई में किराए का घर ढूंढना है. वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि यह काम इंसान के धैर्य, हिम्मत और समझौता करने की क्षमता की पूरी परीक्षा ले लेता है. अगर कोई अपनी पसंद पर अड़ा रहे, तो कुछ ही दिनों में वह अपनी जिंदगी के फैसलों पर भी सवाल उठाने लगता है.
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किराया ज्यादा, शर्तें उससे भी ज्यादा
वीडियो में युवराज बताते हैं कि मुंबई के कुछ इलाकों में किराया इतना ज्यादा है कि छोटी-सी जगह के लिए भी हजारों रुपये देने पड़ते हैं. वह मजाक में कहते हैं कि कुछ मकान मालिक कुछ ईंटें रखकर, एक चूल्हा और एक टॉयलेट लगा दें, तब भी 17 हजार रुपये किराया मांग लेते हैं. इसके बाद वह मकान मालिकों की लंबी-लंबी शर्तों पर भी तंज कसते हैं. वह कहते हैं कि कई जगह बैचलर नहीं चाहिए, शराब पीने वाला नहीं चाहिए, धूम्रपान करने वाला नहीं चाहिए, सिर्फ शाकाहारी चाहिए और पता नहीं क्या-क्या शर्तें रखी जाती हैं.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- बिल्कुल सच कहा
यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. खासकर मुंबई में रहने वाले लोगों ने कहा कि वीडियो में दिखाई गई बातें 100 फीसदी सच हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि मुंबई में घर ढूंढना वाकई किसी परीक्षा से कम नहीं है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अगर किसी ने मुंबई में किराए का घर ढूंढ लिया, तो उसे अपने रिज्यूमे में यह स्किल भी लिख देनी चाहिए. वहीं कई लोगों ने अपने दोस्तों को टैग करते हुए कहा कि यह वीडियो कॉमेडी कम और हकीकत ज्यादा लगती है.
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