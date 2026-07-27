Video: छम्मक छल्लो पर हसीनाओं ने यूं मटकाई कमर, एक साथ झूमा पूरा इंटरनेट
हर बीट और हर लाइन पर परफेक्ट स्टेप्स देखकर लग रहा है कि दोनों ने किसी प्रोफेशनल कोरियाग्राफर से डांस की ट्रेनिंग ली है. गाना और उनके मूव्स दोनों ही लोगों के दिलों को हिट कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है. एक साथ दो दो हसीनाओं ने छम्मक छल्लो गाने पर जो डांस किया है उसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं. वीडियो में जिस तरह की अदाएं, मूव्स और हुस्न दिखाया गया है उसने इंटरनेट यूजर्स का दिमाग हिलाकर रख दिया है. वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.
छम्मक छल्लो पर हसीनाओं का डांस वायरल
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो हसीनाएं स्टेज पर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही है. डांस के दौरान दोनों लड़कियों के मूव्स, उनका हुस्न और अदाएं देखते ही बनते हैं. उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि म्यूजिक के बीट पकड़ते ही दोनों लड़कियां अपनी फॉर्म में आ जाती है और ऐसा डांस करती हैं कि लोग देखते रह जाते हैं.
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गजब की अदाओं ने लूटा दर्शकों का दिल
हर बीट और हर लाइन पर परफेक्ट स्टेप्स देखकर लग रहा है कि दोनों ने किसी प्रोफेशनल कोरियाग्राफर से डांस की ट्रेनिंग ली है. गाना और उनके मूव्स दोनों ही लोगों के दिलों को हिट कर रहे हैं. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानों स्टेज पर कोई बॉलीवुड की हसीनाएं उतर आई हों, डांस जितना शानदार है लड़कियों की खूबसूरती भी उतनी ही लाजवाब है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
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यूजर्स भी हुए दीवाने
वीडियो को sshhh_ayushii1 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....वाह...आपके डांस ने तो महफिल लूट ली. एक और यूजर ने लिखा...क्या कोमल और खूबसूरत डांस किया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसा डांस देखकर तो मेरा दिन बन गया और पूरी थकान ही उतर गई.
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