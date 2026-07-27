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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: छम्मक छल्लो पर हसीनाओं ने यूं मटकाई कमर, एक साथ झूमा पूरा इंटरनेट

Video: छम्मक छल्लो पर हसीनाओं ने यूं मटकाई कमर, एक साथ झूमा पूरा इंटरनेट

हर बीट और हर लाइन पर परफेक्ट स्टेप्स देखकर लग रहा है कि दोनों ने किसी प्रोफेशनल कोरियाग्राफर से डांस की ट्रेनिंग ली है. गाना और उनके मूव्स दोनों ही लोगों के दिलों को हिट कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 06:27 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है. एक साथ दो दो हसीनाओं ने छम्मक छल्लो गाने पर जो डांस किया है उसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं. वीडियो में जिस तरह की अदाएं, मूव्स और हुस्न दिखाया गया है उसने इंटरनेट यूजर्स का दिमाग हिलाकर रख दिया है. वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.

छम्मक छल्लो पर हसीनाओं का डांस वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो हसीनाएं स्टेज पर जोरदार डांस करती दिखाई दे रही है. डांस के दौरान दोनों लड़कियों के मूव्स, उनका हुस्न और अदाएं देखते ही बनते हैं. उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि म्यूजिक के बीट पकड़ते ही दोनों लड़कियां अपनी फॉर्म में आ जाती है और ऐसा डांस करती हैं कि लोग देखते रह जाते हैं.

 
 
 
 
 
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गजब की अदाओं ने लूटा दर्शकों का दिल

हर बीट और हर लाइन पर परफेक्ट स्टेप्स देखकर लग रहा है कि दोनों ने किसी प्रोफेशनल कोरियाग्राफर से डांस की ट्रेनिंग ली है. गाना और उनके मूव्स दोनों ही लोगों के दिलों को हिट कर रहे हैं. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है मानों स्टेज पर कोई बॉलीवुड की हसीनाएं उतर आई हों, डांस जितना शानदार है लड़कियों की खूबसूरती भी उतनी ही लाजवाब है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स भी हुए दीवाने

वीडियो को sshhh_ayushii1 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....वाह...आपके डांस ने तो महफिल लूट ली. एक और यूजर ने लिखा...क्या कोमल और खूबसूरत डांस किया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसा डांस देखकर तो मेरा दिन बन गया और पूरी थकान ही उतर गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 06:27 PM (IST)
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