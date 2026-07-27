'मैं पहली बीवी हूं' अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने पहुंची पहली पत्नी, जमकर मचा बवाल

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शादी का रिसेप्शन उस समय हंगामे में बदल गया, जब एक महिला अचानक पुलिस के साथ मैरिज लॉन पहुंच गई. महिला ने दावा किया कि स्टेज पर बैठा दूल्हा उसका पति है और दोनों का अब तक तलाक नहीं हुआ है. इसके बाद उसने दुल्हन के सामने ही खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बताया. शादी में मौजूद मेहमान यह सब देखकर हैरान रह गए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस मामले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला

यह मामला कानपुर के चकेरी इलाके के चौधरी मैरिज लॉन का बताया जा रहा है. यहां शुक्रवार रात आसिफ मोहम्मद का शादी का रिसेप्शन चल रहा था. तभी चमंगंज की रहने वाली सहाना हसन पुलिस के साथ वहां पहुंच गई. सहाना का आरोप है कि उसने साल 2022 में आसिफ से प्रेम विवाह किया था और दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी. लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. मामला अदालत तक पहुंच गया और अभी भी कोर्ट में चल रहा है. सहाना का कहना है कि जब तक तलाक नहीं हुआ, तब तक आसिफ दूसरी शादी नहीं कर सकता.

पति के दूसरी शादी करने पर पहली बीवी ने किया शादी में आकर हंगामा,



पहली शादी लव मैरिज हुई थी,अब कर रहा पहली बीवी को बिना तलाक दिए दूसरी शादी....



अगर ये वीडियो सच है तो इस आदमी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए pic.twitter.com/VRdBYzAh0X — Ishq🏵️ (@___Ishq_) July 27, 2026

दुल्हन के सामने बोली- मैं पहली बीवी हूं

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सहाना सीधे स्टेज पर पहुंचती है, जहां दूल्हा और दुल्हन बैठे होते हैं. वह दुल्हन से कहती है, "तुम्हें पता है मैं कौन हूं. मैं पहली बीवी हूं. हमारा तलाक नहीं हुआ है और मैं यह शादी नहीं होने दूंगी." वीडियो में पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद दिखाई देते हैं. बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान दूल्हे ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस चौकी ले गई. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि महिला के दावे और अदालत में चल रहे केस की वास्तविक स्थिति क्या है.

यह भी पढ़ें: Cab Driver Viral Video : मैं पूरा किराया लूंगा'... कैब ड्राइवर की इस बात पर भड़की महिला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स का कहना है कि अगर महिला की बात सही है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि शादी से पहले ऐसे मामलों की पूरी जानकारी लेना जरूरी है, ताकि किसी की जिंदगी खराब न हो. हालांकि कई यूजर्स ने यह भी कहा कि मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: CJP Protest Viral Video : CJP के प्रोटेस्ट में कुत्ता लेकर पहुंच गया स्टूडेंट, देखते ही डांस करने लगे प्रदर्शनकारी; वीडियो वायरल