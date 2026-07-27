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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'मैं पहली बीवी हूं' अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने पहुंची पहली पत्नी, जमकर मचा बवाल

Video: 'मैं पहली बीवी हूं' अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने पहुंची पहली पत्नी, जमकर मचा बवाल

Viral video: यह मामला कानपुर के चकेरी इलाके के चौधरी मैरिज लॉन का बताया जा रहा है. यहां शुक्रवार रात आसिफ मोहम्मद का शादी का रिसेप्शन चल रहा था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 08:51 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शादी का रिसेप्शन उस समय हंगामे में बदल गया, जब एक महिला अचानक पुलिस के साथ मैरिज लॉन पहुंच गई. महिला ने दावा किया कि स्टेज पर बैठा दूल्हा उसका पति है और दोनों का अब तक तलाक नहीं हुआ है. इसके बाद उसने दुल्हन के सामने ही खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बताया. शादी में मौजूद मेहमान यह सब देखकर हैरान रह गए. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस मामले पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला

यह मामला कानपुर के चकेरी इलाके के चौधरी मैरिज लॉन का बताया जा रहा है. यहां शुक्रवार रात आसिफ मोहम्मद का शादी का रिसेप्शन चल रहा था. तभी चमंगंज की रहने वाली सहाना हसन पुलिस के साथ वहां पहुंच गई. सहाना का आरोप है कि उसने साल 2022 में आसिफ से प्रेम विवाह किया था और दोनों परिवारों की सहमति से शादी हुई थी. लेकिन बाद में दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. मामला अदालत तक पहुंच गया और अभी भी कोर्ट में चल रहा है. सहाना का कहना है कि जब तक तलाक नहीं हुआ, तब तक आसिफ दूसरी शादी नहीं कर सकता.

दुल्हन के सामने बोली- मैं पहली बीवी हूं

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सहाना सीधे स्टेज पर पहुंचती है, जहां दूल्हा और दुल्हन बैठे होते हैं. वह दुल्हन से कहती है, "तुम्हें पता है मैं कौन हूं. मैं पहली बीवी हूं. हमारा तलाक नहीं हुआ है और मैं यह शादी नहीं होने दूंगी." वीडियो में पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद दिखाई देते हैं. बताया जा रहा है कि हंगामे के दौरान दूल्हे ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ पुलिस चौकी ले गई. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि महिला के दावे और अदालत में चल रहे केस की वास्तविक स्थिति क्या है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा

यह वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स का कहना है कि अगर महिला की बात सही है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि शादी से पहले ऐसे मामलों की पूरी जानकारी लेना जरूरी है, ताकि किसी की जिंदगी खराब न हो. हालांकि कई यूजर्स ने यह भी कहा कि मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 08:51 PM (IST)
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