पाकिस्तान के शिव मंदिर पहुंची कनाडाई महिला, माहौल देख रह गई दंग
वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही महिला मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचती है, वह सबसे पहले मंदिर का घंटा बजाती है. इसके बाद वह मंदिर परिसर का नजारा दिखाती है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कनाडाई महिला पाकिस्तान के एक प्राचीन शिव मंदिर का दौरा करती नजर आ रही है. मंदिर पहुंचने के बाद वहां का माहौल देखकर वह काफी हैरान और भावुक दिखाई देती है. वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.
पाकिस्तान के शिव मंदिर पहुंची विदेशी महिला
वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही महिला मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचती है, वह सबसे पहले मंदिर का घंटा बजाती है. इसके बाद वह मंदिर परिसर का नजारा दिखाती है और वहां मौजूद धार्मिक वातावरण की तारीफ करती है. महिला को शायद उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान में आज भी ऐसे हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जहां नियमित रूप से पूजा-पाठ होता है और श्रद्धालु आते हैं.
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आसपास बसे हिंदुओं का जिक्र कर की तारीफ
वीडियो के दौरान वह मंदिर के आसपास बसे हिंदू समुदाय का भी जिक्र करती है. महिला बताती है कि इस इलाके में हिंदू परिवार रहते हैं और मंदिर उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. मंदिर में लोगों की आस्था और वहां की शांति को देखकर वह काफी प्रभावित नजर आती है.
पाकिस्तान में हिंदू मंदिर देख रह गई हैरान
कनाडाई महिला बार-बार यह कहते हुए दिखाई देती है कि पाकिस्तान में ऐसा दृश्य देखकर उसे आश्चर्य हो रहा है. वह मंदिर की संरचना, वहां की साफ-सफाई और धार्मिक माहौल की भी सराहना करती है. वीडियो में उसकी उत्सुकता और हैरानी साफ दिखाई देती है.
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यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग भी अपनी राय दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे वीडियो लोगों को अलग-अलग संस्कृतियों और समुदायों के बारे में जानने का मौका देते हैं. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि आस्था और संस्कृति की जड़ें सीमाओं से कहीं बड़ी होती हैं.
फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से देखा जा रहा है. कनाडाई महिला की प्रतिक्रिया ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और कई यूजर्स इस अनोखे अनुभव को दिलचस्प बता रहे हैं. पाकिस्तान के शिव मंदिर में पहुंची इस विदेशी महिला की हैरानी और उत्सुकता अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.
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