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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तान के शिव मंदिर पहुंची कनाडाई महिला, माहौल देख रह गई दंग

पाकिस्तान के शिव मंदिर पहुंची कनाडाई महिला, माहौल देख रह गई दंग

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही महिला मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचती है, वह सबसे पहले मंदिर का घंटा बजाती है. इसके बाद वह मंदिर परिसर का नजारा दिखाती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Aug 2026 03:22 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कनाडाई महिला पाकिस्तान के एक प्राचीन शिव मंदिर का दौरा करती नजर आ रही है. मंदिर पहुंचने के बाद वहां का माहौल देखकर वह काफी हैरान और भावुक दिखाई देती है. वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

पाकिस्तान के शिव मंदिर पहुंची विदेशी महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही महिला मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचती है, वह सबसे पहले मंदिर का घंटा बजाती है. इसके बाद वह मंदिर परिसर का नजारा दिखाती है और वहां मौजूद धार्मिक वातावरण की तारीफ करती है. महिला को शायद उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान में आज भी ऐसे हिंदू मंदिर मौजूद हैं, जहां नियमित रूप से पूजा-पाठ होता है और श्रद्धालु आते हैं.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

आसपास बसे हिंदुओं का जिक्र कर की तारीफ

वीडियो के दौरान वह मंदिर के आसपास बसे हिंदू समुदाय का भी जिक्र करती है. महिला बताती है कि इस इलाके में हिंदू परिवार रहते हैं और मंदिर उनके धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. मंदिर में लोगों की आस्था और वहां की शांति को देखकर वह काफी प्रभावित नजर आती है.

पाकिस्तान में हिंदू मंदिर देख रह गई हैरान

कनाडाई महिला बार-बार यह कहते हुए दिखाई देती है कि पाकिस्तान में ऐसा दृश्य देखकर उसे आश्चर्य हो रहा है. वह मंदिर की संरचना, वहां की साफ-सफाई और धार्मिक माहौल की भी सराहना करती है. वीडियो में उसकी उत्सुकता और हैरानी साफ दिखाई देती है.

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यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग भी अपनी राय दे रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि ऐसे वीडियो लोगों को अलग-अलग संस्कृतियों और समुदायों के बारे में जानने का मौका देते हैं. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि आस्था और संस्कृति की जड़ें सीमाओं से कहीं बड़ी होती हैं.

फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से देखा जा रहा है. कनाडाई महिला की प्रतिक्रिया ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और कई यूजर्स इस अनोखे अनुभव को दिलचस्प बता रहे हैं. पाकिस्तान के शिव मंदिर में पहुंची इस विदेशी महिला की हैरानी और उत्सुकता अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 03:22 PM (IST)
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