23 हजार की नौकरी, पार्टी-स्पा पर उड़ाए पैसे; 3 लाख के कर्ज में डूबा युवक, वायरल पोस्ट में कहानी

Viral Post : आज के समय में क्रेडिट कार्ड और आसान लोन की सुविधा लोगों के लिए खर्च करना आसान बना देती है. कई बार लोग बिना अपने फ्यूचर के बारे में सोचे जरूरत से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं और बाद में कर्ज के जाल में फंस जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. जिसमें 27 साल के एक युवक ने खुद अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि कैसे उसने पार्टियों और स्पा पर पैसे खर्च किए और अब वह 3 लाख रुपये से ज्यादा के कर्ज में फंस गया है. युवक ने लोगों से सलाह भी मांगी कि वह इस मुश्किल स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता है.

23 हजार की सैलरी, लेकिन 3 लाख से ज्यादा का कर्ज

युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर Fell in a debt trap because of my foolishness शीर्षक से पोस्ट शेयर की, उसने अपने सभी कर्ज की जानकारी का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया, जिसमें तीन क्रेडिट कार्ड और चार पर्सनल लोन का जिक्र था. युवक ने बताया कि उसकी हर महीने की इन-हैंड सैलरी 23 हजार रुपये है. किराया और घर के दूसरे खर्च निकालने के बाद वह हर महीने मुश्किल से 4 हजार रुपये ही लोन की किस्त भर सकता है. उसने बताया कि उसने 3 लाख रुपये का नया पर्सनल लोन लेकर पुराने सभी कर्ज चुकाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सभी लोन एप्लीकेशन खारिज कर दी गईं.

खुद बताई कर्ज में डूबने की वजह

युवक ने अपनी पोस्ट में माना कि उसकी मौजूदा स्थिति उसकी अपनी गलती का नतीजा है. उसने लिखा कि उसने ज्यादातर पैसे पार्टियों और स्पा विजिट पर खर्च कर दिए.उसने बताया कि ज्यादा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की वजह से उसका CIBIL स्कोर 770 से घटकर 765 हो गया है. उसने यह भी लिखा कि उसने क्रेडिट कार्ड के लगभग 80 प्रतिशत बकाया को EMI में बदल दिया, लेकिन इसके बाद भी वह किस्तें समय पर नहीं चुका पा रहा है. युवक ने यह भी बताया कि वह 27 साल का है, परिवार के साथ रहता है और घर का अकेला कमाने वाला सदस्य है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दी अलग-अलग सलाह

पोस्ट वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने युवक को सलाह दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर कोई नया लोन नहीं मिल रहा है तो वह बैंकों और लोन देने वाली कंपनियों से सेटलमेंट की बात कर सकता है. हालांकि दूसरे यूजर्स ने इस सलाह का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करने से उसकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है, जिसका असर फ्यूचर में लोन मिलने पर पड़ेगा.

कई लोगों ने खर्च कम करने की सलाह दी

कई यूजर्स ने युवक को सलाह दी कि वह फिलहाल अपने सभी गैर-जरूरी खर्च बंद करे और जितना संभव हो उतनी बचत करे. एक यूजर ने लिखा कि वह घर का बना खाना खाए, बाहर खाने से बचे और धीरे-धीरे हर महीने किस्तें भरने की कोशिश करें. साथ ही क्रेडिट कार्ड कंपनियों से बात करके बाकी रकम को भी EMI में बदलवाने की सलाह दी गई.

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