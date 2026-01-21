Video: ढाबे के ठीक सामने फटा ट्रक का टायर, जहां बैठे थे लोग, वहीं जाकर घुसा... वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि एक भारी भरकम ट्रक का टायर फट जाता है और बैलेंस बिगड़ने के बाद वह एक ढाबे में घुस जाता है. सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए इस वीडियो ने देखते ही देखते लोगों का ध्यान खींचा.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग ढाबे के बाहर कुर्सियों पर बैठे हैं. तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और कुर्सियों को टक्कर मारते हुए अंदर घुस जाता है. हालांकि कुर्सियों पर बैठे लोग ट्रक को आते देख चंद सेकेंड पहले ही वहां से उठ जाते हैं. लोग डर के मारे तुरंत अपनी कुर्सियों को छोड़ कर इधर-उधर भाग खड़े हुए.

सड़क सुरक्षा पर चिंता

लोगों का मानना है कि टायर फटने की घटना तो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन सड़क पर तेज रफ्तार वाहन और लापरवाह ड्राइविंग बढ़ती दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बन रही है. ऐसे में सिर्फ नियम बनाना काफी नहीं है, बल्कि चालकों और जनता दोनों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है.

साथ ही लोगों को यह समझना होगा कि सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों और छोटे व्यवसायियों के लिए भी है. यह वायरल वीडियो न सिर्फ मनोरंजन के लिए देखा जा रहा है, बल्कि सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग की अच्छी सीख भी देता है.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर घुसना." कई लोगों ने इस वीडियो को देखकर सड़क सुरक्षा और वाहन चालकों की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं. एक अन्य यूजर ने लिखा, ''सभी लोग बाल-बाल बच गए, वरना बड़ी अनहोनी हो जाती.''