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क्लास टीचर ने जवान छात्रों के साथ जमकर लगाए ठुमके- वीडियो ने काटा बवाल

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इंटरनेट पर बवाल काटा हुआ है. वीडियो में नीली साड़ी पहने टीचर अपने छात्रों के ग्रुप से पूछती है कि मेरे साथ डांस कौन करेगा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Sep 2026 04:14 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स और टीचर का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद हर कोई चौंक गया है. टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है यह तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन टीचर स्टूडेंट्स को नचाती है ये कम ही देखने को मिलता है. वायरल हो रहे वीडियो में स्टूडेंट्स और टीचर के ठुमकों का तालमेल देखकर आपके मुंह से बस वाह ही निकलेगा. टीचर के ठुमके और छात्रों की कलाबाजी ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है.

नीली साड़ी पहने मैडम ने छात्रों संग लगाए ठुमके

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इंटरनेट पर बवाल काटा हुआ है. वीडियो में नीली साड़ी पहने टीचर अपने छात्रों के ग्रुप से पूछती है कि मेरे साथ डांस कौन करेगा. इसके बाद सभी पीछे हट जाते हैं और लास्ट में बचते हैं दो जवान छात्र जिन्हें धोखे से मैडम के साथ डांस करने के लिए भेज दिया जाता है. लेकिन जैसे ही म्यूजिक बजता है वैसे ही दोनों लड़के मैडम के साथ ऐसे डांस करना शुरू कर देते हैं मानों बरसों से बस इसी पल का इंतजार कर रहे थे.

 
 
 
 
 
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स्टेप्स और एक्सप्रेशंस जीत लेंगे दिल

वीडियो में गाना बज रहा है मार दिया रे मार दिया तेरी सूरत भोली ने. और इस गाने पर छात्रों का जोश एक दम हाई है. मैडम भी अपनी मस्ती में ठुमके लगाती दिखाई दे रही है और छात्र मैडम के हर एक ठुमके और कदम पर ताल से ताल मिलाकर डांस करते दिख रहे हैं. टीचर और स्टूडेंट्स का यह डांस कॉम्बो अब इंटरनेट यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, मैडम ने तो बवाल काट दिया

वीडियो को gargshweta_official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...आग लगा दी दीदी ने तो. एक और यूजर ने लिखा...इतनी हसीन टीचर भी होती है क्या. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या डांस किया है, मैडम ने तो बवाल काट दिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 04:14 PM (IST)
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