सीढ़ियों पर डाला गद्दा और बना लिया देसी झूला, वीडियो देख नरक में जगह ढूंढ रहे यूजर्स

सोशल मीडिया इन दिनों अजब-गजब वीडियो से भरा पड़ा है. लेकिन जो वीडियो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है वह एक अनोखे देसी जुगाड़ का है. इस वीडियो में कुछ बच्चे और महिला सीढ़ियों को ही स्लाइड में बदल देते हैं. उन्होंने सीढ़ियों पर बड़ा गद्दा डालकर उसे ऐसे सेट किया कि वह देखते ही देखते देसी झूला बन गया. वीडियो में कई लोग इस राइड का मजा लेते नजर आ रहे हैं. वहीं क्लिप वायरल होते ही लोगों का ध्यान खींचने लगी. इस वीडियो को देखकर लोग इसे मजेदार और खतरनाक स्टंट भी बता रहे हैं. हालांकि इंटरनेट पर यह जुगाड़ खूब चर्चा में है.

गद्दे को बनाया देसी जुगाड़

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही इस वीडियो को @yashikasharma__001 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वहीं वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले एक लड़का सीढ़ियों पर गद्दा डालकर फिसलता हुआ नीचे आता है और उसके बाद बाकी लोग हंसते हुए एक के बाद एक इस देसी राइड का मजा लेते हैं. वहीं बच्चों के साथ इस जुगाड़ में एक महिला भी शामिल हो जाती है और राइड का मजा लेने लगती है. इस वीडियो के पोस्ट होते ही अब तक 555 के लाइक्स और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. वहीं अब तक कई लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है.

View this post on Instagram A post shared by YASHI SHARMA🌸 (@yashikasharma__001)

वीडियो देख नरक में जगह ढूंढ रहे यूजर्स

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग भी अपने मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. इस वीडियो को देख एक यूजर कमेंट करता है कि नरक में मिलते हैं. वहीं एक यूजर लिखता है कि मजा आ गया होगा. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि टेंट वाले का गद्दा फाड़ दिया वह पैसे मांग रहा है. वहीं एक महिला कमेंट करती है कि मैं होती तो पक्का मुंह के बल गिरती और मेरा मुंह फूटता. एक और यूजर लिखता है कि यह ट्राई करना तो बनता है. वहीं एक यूजर लिखता है कि अरे वंहा टेंट वाला कब से फोन लगा रहा है. एक और यूजर कमेंट करता है कि मुझे भी यह ट्राई करना है, लेकिन मेरे घर की सीढ़ियां टेढ़ी-मेढ़ी है. एक और यूजर कमेंट करता है कि लगता है यह सब रिश्तेदार लोग है तभी ऐसा कर रहे हैं या फिर गद्दा इनका नहीं होगा.

