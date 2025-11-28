सोशल मीडिया पर रोजाना कई वीडियो वायरल होते हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. वहीं फिलहाल शादियों के सीजन में भी सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. ऐसा ही एक शादी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक दूल्हा अपनी शादी की बारात में स्टेज पर खड़ा दिखाई देता है. इसके बाद में वह अचानक पास में रखे एक बड़े धनुष को उठाता है और जैसे भगवान राम ने सीता माता से शादी के लिए धनुष तोड़ा था वैसे ही दूल्हा भी धनुष को तोड़ देता है. दूल्हे का यह धनुष तोड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. जिसके बाद लोग कई तरह के कमेंट करने लगे.

वीडियो में क्या दिखाई दिया?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो @ChapraZila नाम के अकाउंट से एक्स पर शेयर किया गया है. इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दूल्हा स्टेज पर जाता है और वहां एक धनुष रखा होता है उसे हाथ में उठता है. इसके बाद दोनों हाथों से संभालकर फिर जोरदार धक्का देकर धनुष को तोड़ देता है. इसे देखकर आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं, वहीं कुछ लोग तालियां बजाते हैं. दूल्हे का यह धनुष तोड़ने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. यह वीडियो जिस अकाउंट से शेयर किया गया उसके अनुसार यह वीडियो जौनपुुर जिले का बताया जा रहा है. वहीं वीडियो पर अब तक 294.1k व्यूज और कई कमेंट्स आ चुके हैं.

यूजर्स बोले- राम पृथ्वी लोक पर होते तो इसे ही रावण घोषित कर देते

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो को देखकर लोगों के कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि अगर आज भगवान राम पृथ्वी लोक पर होते तो इसे ही रावण घोषित करके वध कर देते. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि बाकी कैंडिडेट कहां है सबको धनुष तोड़ने का मौका मिलना चाहिए. एक और यूजर कमेंट करता है कि धनुष टूटा नहीं इसलिए मोड़ दिया गया, दूल्हे राजा इस डर में लग रहे हैं कि कहीं टूटेगा नहीं तो क्या होगा. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि धनुष बहुत ही कमजोर प्रतीत होता है. वहीं एक यूजर तंज करते हुए कमेंट करता है कि परशुराम कहां है भई. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि देखना कई 14 साल का वनवास न झेलना पड़ जाए. लास्ट में एक और यूजर लिखता है कि क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने.

ये भी पढ़ें: Video: कुत्ते को खिलाया काउंटर पर लगा खाना, महिला की करतूत देख भड़के लोग, बोले- Zero Shame