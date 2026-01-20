हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक-दो-तीन... कपड़ों की तरह पार्टनर बदलता दिखा रामचंद्र राव, देखें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

एक-दो-तीन... कपड़ों की तरह पार्टनर बदलता दिखा रामचंद्र राव, देखें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

कर्नाटक से जुड़े एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है. वीडियो में डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी डॉ. रामचंद्र राव ऑफिस में अलग-अलग समय अलग-अलग महिलाओं के साथ आशिकी लड़ा रहा है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 20 Jan 2026 01:32 PM (IST)
सोशल मीडिया पर रोजाना कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. कई बार लोगों के फनी वीडियो वायरल होते तो कई बार कुछ लोगों की पोल खोलने वाले वीडियो भी अक्सर वायरल होते हैं. वहीं फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान करने के साथ सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए है. दरअसल कर्नाटक से जुड़े एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है. वीडियो डीजीपी रैंक के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉ. रामचंद्र राव का बताया जा रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो में आईपीएस अधिकारी डॉ. रामचंद्र राव ऑफिस में अलग-अलग समय अलग-अलग महिलाओं के साथ आशिकी लड़ा रहा है. आईपीएस की आशिकी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.  वहीं वायरल हो रहे वीडियो को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं, जिन्होंने सिस्टम की कार्यशैली और अधिकारियों के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है और यूजर्स इस वीडियो पर तीखे रिएक्शन दे रहे हैं.

कपड़ों की तरह पार्टनर बदल रहा रामचंद्र राव

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार डॉ. रामचंद्र राव, जो कर्नाटक में सिविल राइट्स एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डीजी है और डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, अपने दफ्तर में अलग-अलग समय अलग-अलग महिलाओं के साथ आशिकी लड़ा रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जाता है कि आईपीएस अधिकारी कपड़ों की तरह पार्टनर बदल रहा है. जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें डॉ. रामचंद्र राव अपने ऑफिस में पुलिस की वर्दी पहने हुए यह हरकतें करते हुए दिखाई दे रहा है. यह घटना पेशेवर नैतिकता, अनुशासन और सरकारी कार्यालय के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद कई लोग इसे संस्थागत गरिमा का बड़ा उल्लंघन मान रहे हैं. कई लोग इस वीडियो को देख कर इसे  इसे सिस्टम की सच्चाई बता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स का फूटा गुस्सा

आईपीएस अधिकारी का ऑफिस में महिलाओं के साथ आशिकी लड़ाने का वीडियो वायरल होने के बाद  सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया एक बार UPSC निकाल जाओ, फिर मौज ही मौज. वहीं दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा ये वही लोग हैं जिन्हें महिलाओं को शिकारियों से बचाना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा डीजीपी रैंक का अधिकारी और ये हाल, यही इनका सिटीजन सेंट्रिक ड्यूटी है. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है देश कितने होनहार हाथों में है.  वहीं एक अन्य कमेंट में लिखा गया ज्यादातर पुलिस और बड़े अधिकारियों की यही हकीकत है, अब देखना है कोई कार्रवाई होती है या मामला दबा दिया जाएगा. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में बहुत तीखे शब्दों में पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 20 Jan 2026 01:32 PM (IST)
