WPL 2026: प्लेऑफ का पहला टिकट RCB के नाम, जानिए ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में कौन सबसे आगे

WPL 2026: प्लेऑफ का पहला टिकट RCB के नाम, जानिए ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में कौन सबसे आगे

WPL 2026 Points Table: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला प्रीमियर लीग 2026 के सीजन में क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी. इसके साथ सीजन में ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस दिलचस्प हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Jan 2026 01:07 PM (IST)


WPL 2026 Points Table Update: महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) धीरे-धीरे अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ने लगा है. बीते सोमवार (19 जनवरी) टूर्नामेंट का 12वां लीग मैच खेला गया, जिसके बाद लगातार पांच मैच जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) प्लेऑफ का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम बनी. इसके अलावा सीजन में ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस दिलचस्प होती नजर आ रही है. तो आइए जानते हैं कि पॉइंट्स टेबल से लेकर ऑरेंज-पर्पल कैप तक का ताजा अपडेट क्या है.

लगातार 5 जीत के साथ आरसीबी का धमाल

बता दें कि बेंगलुरु महिला प्रीमियर लीग के सिंगल सीजन में लगातार पांच मैच जीतने वाली पहली टीम बनी. टीम ने पिछले मुकाबले में गुजरात जायंट्स को 61 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया. स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली टीम ने अब तक पांच मैचों में क्रमश: मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट से, यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 9 विकेट से, गुजरात जायंट्स के खिलाफ 32 रन से, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8 विकेट से और गुजरात जायंट्स के खिलाफ 61 रन से जीत हासिल की. 

बाकी टीमों का हाल

बेंगलुरु लगातार 5 मैच जीतने के बाद टेबल में टॉप पर मौजूद है. इसके बाद मुंबई इंडियंस, यूपी वॉरियर्स, और गुजरात जायंट्स 2-2 जीत के साथ क्रमश: दूसरे, तीसरे और चौथे पायदान पर है. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम सिर्फ एक जीत के साथ अंतिम पायदान पर मौजूद है. 2-2 मैच जीतने वाली टीमों के पास 4-4 पॉइंट्स हैं, जबकि दिल्ली के पास 2 पॉइंट्स हैं. 

ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस में कौन आगे?

ऑरेंज कैप: मौजूदा सीजन में यूपी वॉरियर्स के लिए खेल रही फीबी लिचफील्ड सबसे ज्यादा रनों के साथ ऑरेंज कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं. उन्होंने अब तक 5 मैचों की 5 पारियों में 211 रन बना लिए हैं. लिस्ट में मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर 199 रनों के साथ दूसरे पायदान पर हैं. 

पर्पल कैप: मौजूदा वक्त में पर्पल कैप के लिए नादिन डी क्लर्क और अमेलिया केर के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों ही गेंदबाज 10-10 विकेट के साथ संयुक्त रूप से टॉप पर मौजूद हैं. इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर आरसीबी की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल 9 विकेट के साथ हैं.

Published at : 20 Jan 2026 01:07 PM (IST)

Orange Cap Purple Cap RCB WPL 2026

