Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअसंभव, गजब हो गया- लड़के ने कुत्ते की पूंछ को किया सीधा- वीडियो वायरल

असंभव, गजब हो गया- लड़के ने कुत्ते की पूंछ को किया सीधा- वीडियो वायरल

इस जन्म में कुत्ते की पूंछ को सीधा होते हुए भी देख लिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बच्चे ने कुत्ते के साथ खेलते हुए किया कुछ ऐसा कि देखने वाले को अपनी आखों पर भरोसा नहीं होगा.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 10 Sep 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

आपने अक्सर यह कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती. आपने उदाहरण के तौर पर भी इस कहावत का उपयोग कई बार किया होगा. हालांकि सोशल मीडिया पर एक बच्चे ने इस कहावत को झूठा साबित कर दिया. जी हां, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक बच्चे ने लकड़ी की मदद से कुत्ते की पूंछ सीधी कर दी. वीडियो को अब तक 80 हजार से ज्यादा लोगों ने देख लिया है और 2 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. वहीं 200 से अधिक लोगों ने इस वायरल वीडियो को री-शेयर भी किया है.

बच्चे ने किया कुत्ते की पूंछ को सीधा 

दरअसल, वीडियो देखने से किसी गांव का लगता है, जहां बच्चा स्कूल यूनिफार्म में लकड़ी की मदद से पास खड़े कुत्ते की पूंछ को सीधा करते हुए दिखाई देता है. कुत्ता बिल्कुल शांत खड़ा है और बच्चे के लकड़ी से पूंछ के छुने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है.वीडियो के शुरूआत में बच्चा मोबाइल के कैमरे को कुत्ते की पूंछ तरफ रखता है और पूंछ को सीधा करते हुए कहता है कि देखो मैंने वर्ल्ड रिकार्ड बना दिया, मैंने कुत्ते की पूंछ सीधी कर दी. फिर वह कैमरे को अपनी तरफ घुमाकर बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोलता है किसने कहा था कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती? हो गई लाड़ले. वीडियो में लोगों को कुत्ते की पूंछ से ज्यादा बच्चे का अंदाज पसंद आ रहा है. बच्चे ने मजाक-मजाक में कुत्ते की पूंछ सच में भी सीधी कर दी, जो कि एक तरह से असंभव है. 

यह भी पढ़ें: कोबरा को गले से पकड़ हड़काने लगा युवक- वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे

यूजर्स भी कर रहे मजेदार कमेंट्स

सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को यूजर्स इतना पसंद कर रहे हैं कि उन्होंने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को हंसने वाले इमोजी से भर दिया. कुछ यूजर्स तो यह भी कह रहे हैं कि यह कलयुग के बच्चे है, ये कुछ भी कर सकते हैं. अन्य यूजर ने बड़े ही फनी तरीके से बोला कि भाई अब बंदर को अदरक का स्वाद भी दे दो. एक यूजर ने तो यह भी कह दिया कि ये वहीं जनरेशन है, जो हमें मार्स तक ले जाएगी. दूसरे यूजर ने कहा कि कलयुग आने वाला नहीं है, कलयुग आ गया है. वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि बच्चे स्कूल छोड़कर यही काम करते हैं.

यह भी पढ़ें: सांभर लेक को चीरते हुए निकली वंदेभारत- वीडियो देख सैल्यूट कर रहे यूजर्स

About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
Read More
Published at : 10 Sep 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
iPhone 18 लॉन्च के बाद आई मीम्स की बाढ़, मजेदार अंदाज में रिएक्ट कर रहे यूजर्स
iPhone 18 लॉन्च के बाद आई मीम्स की बाढ़, मजेदार अंदाज में रिएक्ट कर रहे यूजर्स
ट्रेंडिंग
सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग पर कुत्ते ने किया हमला, दिल दहला देगा वीडियो
सड़क किनारे बैठे बुजुर्ग पर कुत्ते ने किया हमला, दिल दहला देगा वीडियो
ट्रेंडिंग
सोते कुत्ते पर झपटा तेंदुआ, 25 सेकेंड तक हुई भयंकर लड़ाई, फिर भागा शिकारी
सोते कुत्ते पर झपटा तेंदुआ, 25 सेकेंड तक हुई भयंकर लड़ाई, फिर भागा शिकारी
ट्रेंडिंग
'बड़े खतरनाक लोग हैं' युवक ने नाक से फूंक डालीं 8 बीड़ियां, देखें Video
'बड़े खतरनाक लोग हैं' युवक ने नाक से फूंक डालीं 8 बीड़ियां, देखें Video
Advertisement

वीडियोज

बिग बॉस 20 Episode 3 Review: Mahhi Vij के रवैये पर उठे सवाल, Captaincy और Nomination का खुलासा
करीना कपूर-Sanjay Leela Bhansali की मुलाकात से फिर शुरू हुआ पुराने Collaboration का Buzz
Bigg Boss 20: ‘Bhabhi’ Comment पर Amrapali Dubey ने Mahhi Vij को टोका, मचा बवाल
Bigg Boss 20 Episode 3: Aamrapali Dubey और Arishfa Khan की भिड़ंत, Captaincy Task और Nominations
Sansani | Kanpur News: डांस फ्लोर पर बहू के ठुमके...घर में ससुर के कातिल | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
सत्य निकेतन हादसा: HC से SC ट्रांसफर होगा केस, जज बोले- पूरे देश को लेकर चिंतित
हिमाचल प्रदेश
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
शिमला जिला परिषद में कांग्रेस को बड़ा झटका, पहली बार जीती BJP
इंडिया
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
BRICS 2026 में कौन-कौन आ रहा भारत? पुतिन, जिनपिंग समेत मेहमानों की पूरी लिस्ट
क्रिकेट
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
शूटिंग खत्म! अब नेट्स पर लौटे रोहित शर्मा, तस्वीर देख खुश हो जाएगा फैंस का दिल
विश्व
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
BRICS समिट के लिए भारत नहीं आएंगे बांग्लादेश के PM तारिक रहमान, जानें वजह
बॉलीवुड
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
शरत सक्सेना ने खड़े होकर कराई MRI, रीढ़ की हड्डी का होगा ऑपरेशन
इंडिया
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
'...तो गांधीजी की नहीं, नेताजी की भाषा में जवाब दूंगा', भड़के शुभेंदु अधिकारी
महाराष्ट्र
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
गुजरात में National Film Awards पर बोले राज ठाकरे, 'पहले मुंबई और अब दिल्ली के साथ...'
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का Life Mantra: गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो
ENT LIVE
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
Shehnaaz Gill-Gippy Grewal का ‘Wrong Answers Only’, बोले- “Crush को गोली मार दो!”
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
Shehnaaz Gill ने Modern Love पर कहा- प्यार करो लेकिन दिल से करो
ABP NEWS
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
जन्माष्टमी मेले में अश्लील नृत्य
ABP NEWS
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
21 मवेशियों को ठूंस-ठूंसकर ले जाया जा रहा था।
Embed widget