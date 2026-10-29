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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगDelhi Viral Video: तेरे जैसे रोज नापता हूं...पुलिस से भिड़ा वकील, जमकर की बदतमीजी

Delhi Viral Video: तेरे जैसे रोज नापता हूं...पुलिस से भिड़ा वकील, जमकर की बदतमीजी

दिल्ली में एक वकील का पुलिसकर्मियों से बहस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में शख्स पुलिस से तीखी बहस करता दिख रहा है, जिसके बाद लोग उसके बर्ताव पर सवाल उठा रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Oct 2026 02:20 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिनमें लोग सरेआम पुलिस से बहस करते नजर आते हैं. अब दिल्ली का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक वकील पुलिसकर्मियों के साथ उलझता दिखाई दे रहा है. वीडियो में वकील का अंदाज और पुलिस से बातचीत करने का तरीका लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है.

पुलिसकर्मियों के सामने वकील ने दिखाए तेवर

वायरल वीडियो में एक वकील दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों से बहस करता नजर आ रहा है. इस दौरान वह काफी गुस्से में दिखाई देता है और पुलिसकर्मी के सामने अपनी बात रखता दिख रहा है. वीडियो में वह पुलिस से कहता सुनाई देता है, "तेरे जैसे रोज नापता हूं." उसके इस अंदाज को देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विवाद किस बात पर शुरू हुआ. 

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कानून जानने वाले से ही लोग कर रहे सवाल

वकील का काम लोगों को कानून की जानकारी देना और कानूनी तरीके से विवादों को सुलझाने में मदद करना होता है. ऐसे में जब किसी वकील का पुलिसकर्मियों से इस तरह बहस करने का वीडियो सामने आता है, तो लोगों की प्रतिक्रिया आना भी लाजिमी है. सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि किसी बात पर असहमति होने पर भी बातचीत का तरीका सही होना चाहिए. 

 
 
 
 
 
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यूजर्स की प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स वकील के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि कानून की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ज्यादा जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए. वहीं, कुछ यूजर्स ने टिप्पणी की कि पुलिस से किसी मुद्दे पर सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन बात करने का तरीका भी मायने रखता है. एक यूजर ने लिखा, "कानून जानने वालों से ही ऐसी उम्मीद नहीं होती." वहीं, दूसरे ने कहा कि किसी भी विवाद में पहले पूरी बात समझना जरूरी है. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 29 Oct 2026 02:20 PM (IST)
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