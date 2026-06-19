Viral Video: पैसे गिनने का देसी जुगाड़ हुआ वायरल, यूजर्स बोले- वाह क्या ट्रिक है!
Viral Video : इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति नोट गिनने का अनोखा तरीका दिखाता नजर आ रहा है. वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इस ट्रिक की तारीफ कर रहे हैं
Viral Video : सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई ट्रिक्स और हैक्स से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. यह वीडियो कई बार तो बहुत काम के होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं जो लोगों को हंसाने और हैरान करने के साथ-साथ कुछ नया सिखाने का दावा करते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति नोट गिनने का अनोखा तरीका दिखाता नजर आ रहा है. वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इस ट्रिक की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई यूजर्स इसे समय की बर्बादी भी बता रहे हैं और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
पैसे गिनने का देसी जुगाड़ हुआ वायरल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति 500 रुपये के नोटों की गड्डी को अपने हाथों में पकड़ता है. इसके बाद वह गड्डी में से एक नोट निकालकर उसे बाकी नोटों के ऊपर एक खास तरीके से मोड़ देता है. इसके बाद वह अपने अंगूठे और उंगलियों की मदद से बाकी नोटों को धीरे-धीरे आगे की तरफ सरकाता है और उन्हें अंदर की ओर व्यवस्थित कर देता है. कुछ ही सेकंड में पूरी गड्डी उस एक मुड़े हुए नोट के सहारे बंधी हुई नजर आने लगती है. इसके बाद व्यक्ति अपनी ट्रिक दिखाते हुए नोटों को एक-एक करके आसानी से निकालता और गिनता है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि इस तरीके से नोट जल्दी-जल्दी अलग हो जाते हैं, जिससे गिनती करना आसान हो सकता है.
पैसा गिनने की ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आ सकती है pic.twitter.com/IuBhMTUSJY— Viranshi Yadav (@Viranshi_Yadav_) June 17, 2026
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लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में जमकर र रिएक्शन दिए. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, भाई इतने पैसे भी तो होने चाहिए कि गिनूं, वहीं एक यूजर ने कमेंट किया, इतने में तो पूरे पैसे गिन जाते भाई. एक और यूजर ने लिखा, गिनने में तो आसानी होगी लेकिन वापस समेटने में ज्यादा समय लग जाएगा. कई यूजर्स ऐसे भी रहे जिन्हें यह तरीका खास पसंद नहीं आया. किसी ने लिखा, जितनी देर में यह फोल्ड बनते, उतनी देर में मैं दो बार पैसे गिन चुका होता. वहीं एक यूजर ने कहा, इतनी देर में हम 6 बार गिन चुके होते और 10 बार निकाल चुके होते, एक अन्य यूजर ने लिखा, इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत है.
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