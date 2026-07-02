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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIITian Viral Post : IITian ने गुरुग्राम की 32 लाख की नौकरी को किया ना...बेंगलुरु में रहने का लिया फैसला, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

IITian Viral Post : IITian ने गुरुग्राम की 32 लाख की नौकरी को किया ना...बेंगलुरु में रहने का लिया फैसला, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट

IITian Viral Post : IIT रुड़की से पढ़ाई करने वाली डेटा साइंटिस्ट स्नेहा प्रिया ने कुछ ऐसा ही किया. उन्होंने गुरुग्राम में मिलने वाली 32 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Jul 2026 06:32 PM (IST)
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IITian Viral Post : आज के दौर में जहां ज्यादातर लोग बेहतर सैलरी के लिए शहर बदलने और नई नौकरी अपनाने में देर नहीं लगाते, वहीं एक IITian का फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. अच्छी-खासी सैलरी छोड़कर अपनी पसंद के शहर में रहने का फैसला हर कोई नहीं लेता, लेकिन IIT रुड़की से पढ़ाई करने वाली डेटा साइंटिस्ट स्नेहा प्रिया ने कुछ ऐसा ही किया. उन्होंने गुरुग्राम में मिलने वाली 32 लाख रुपये सालाना की नौकरी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और बेंगलुरु में ही रहने का फैसला लिया. उनका कहना है कि उनके लिए मानसिक सुकून, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास बड़ी सैलरी से ज्यादा मायने रखता है. इस फैसले को लेकर किया गया उनका इंस्टाग्राम पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

IITian ने गुरुग्राम की 32 लाख की नौकरी को किया ना

स्नेहा प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें बेंगलुरु के आसमान में एक साथ दो इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि आज उन्हें गुरुग्राम जाकर अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करना था और बेंगलुरु को छोड़ना था, लेकिन उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया. उन्होंने लिखा कि जैसे ही उन्होंने यह फैसला लिया, बेंगलुरु ने दो इंद्रधनुष दिखाकर उनकी सभी शंकाओं को दूर कर दिया. 

 
 
 
 
 
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एक लाइन ने जीत लिया लोगों का दिल

अपने पोस्ट में स्नेहा ने एक ऐसी बात लिखी, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. उन्होंने लिखा कि कई बार करियर का सबसे अच्छा फैसला सबसे बड़ी सैलरी वाला ऑफर स्वीकार करना नहीं, बल्कि मन की शांति को चुनना होता है. इसी एक लाइन की वजह से उनका पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा और हजारों लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी. स्नेहा ने बताया कि गुरुग्राम की नौकरी ठुकराने के पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी. उन्होंने कहा कि IIT रुड़की में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार दिल्ली-एनसीआर जाना पड़ा था. उन यात्राओं के दौरान उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे. इसी कारण उन्होंने इतनी बड़ी सैलरी मिलने के बावजूद वहां शिफ्ट न होने का फैसला लिया. 

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स्नेहा ने बेंगलुरु और दिल्ली के एक्सपीरियंस को बताया 

स्नेहा ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि बेंगलुरु में उन्हें हमेशा लोगों का सहयोग, अपनापन और अच्छा व्यवहार मिला. वहीं, दिल्ली की कई यात्राओं के दौरान उनका एक्सपीरियंस इससे अलग रहा. उनके मुताबिक, बेंगलुरु में उन्हें ऐसा माहौल मिला जहां वे खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करती हैं. यही कारण रहा कि उन्होंने अपने करियर से जुड़ा इतना बड़ा फैसला लिया. 

सोशल मीडिया पर लोगों की राय

स्नेहा का पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर नई चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों का कहना है कि नौकरी चुनते समय सिर्फ सैलरी ही सबसे बड़ा पैमाना नहीं होना चाहिए. लोगों ने माना कि मानसिक शांति, व्यक्तिगत सुरक्षा और बेहतर लाइफस्टाइल भी करियर के फैसले में उतनी ही जरूरी होती है. वहीं कुछ यूजर्स ने स्नेहा के फैसले का सपोर्ट किया और कहा कि अगर किसी शहर में व्यक्ति खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करता है, तो वही उसके लिए सही जगह है. 

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Published at : 02 Jul 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
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