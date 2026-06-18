लहर का रूप लेकर आई मौत तो शख्स ने यूं दे दिया यमराज को चकमा, वीडियो देख फूल जाएंगी सांसे

Viral Video: मेक्सिको के मशहूर टूरिस्ट प्लेस Cabo San Lucas की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो को देखकर लोगों की सांसें रुक जाती हैं और दिल धक से रह जाता है. वीडियो में दिख रहा है कि समुद्र की ऊंची-ऊंची और बेहद तेज लहरें किनारे पर आ रही हैं और उन्हीं खतरनाक लहरों के बीच एक इंसान फंसा हुआ है.

यह वीडियो Instagram पर @postabcs अकाउंट ने पोस्ट किया और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया. वीडियो के ऊपर लिखा था you didn't listen about Cabo beaches यानी सोचो अगर तुमने Cabo के बीचों के बारे में दी गई चेतावनी नहीं मानी होती. इस एक लाइन ने ही लोगों को समझा दिया कि यह जगह देखने में जितनी खूबसूरत है, उतनी ही खतरनाक भी है.

मौत से मुकाबला करता दिखा शख्स

वीडियो में जो नजारा दिखा वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था. समुद्र की विशाल लहरें एक के बाद एक किनारे से टकरा रही थीं और उनके बीच एक शख्स बुरी तरह फंसा हुआ था. ऐसा लग रहा था जैसे अगली लहर उसे अपने साथ गहरे समुद्र में खींच ले जाएगी. हर लहर के आने पर दिल बैठ जाने वाला दृश्य था, लेकिन राहत वाली बात ये थी की उस इंसान ने हार नहीं मानी. उसने पूरी ताकत लगाकर उन लहरों से लड़ाई की और किसी तरह खुद को बाहर निकाल लिया. जो लोग यह वीडियो देख रहे थे उन सबकी आंखों को यह नजारा एक बड़ी राहत लेकर आया.

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लोगों ने साझा किए अपने डरावने अनुभव

कमेंट सेक्शन में लोगों ने तरह-तरह की बातें लिखीं. एक यूजर ने चेतावनी देते हुए लिख कि इन बीचों को हल्के में लेना ही सबसे बड़ी भूल होती है. एक और यूजर ने कहा कि वो खुद Playa Las Palmas में इसी तरह फंस गए थे और तैरकर पत्थरों तक पहुंचे, तब जाकर जान बची. एक यूजर ने लिखा कि Cabo में उनकी जान जाते-जाते बची क्योंकि वहां का समुद्री बहाव बेहद खतरनाक है. यह वीडियो सिर्फ एक रोमांचक क्लिप नहीं है यह एक बड़ी चेतावनी है उन सभी लोगों के लिए जो बिना सोचे-समझे किसी भी समुद्री बीच पर उतर जाते हैं. फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया के सर प्लेटफार्म पर वायरल हो रही है, और ऐसे ही हज़ारों कमेंट्स उसके नीचे देखने को मिल रहे हैं.

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