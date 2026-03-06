Video: पंप पर डीजल भरवाने के लिए पानी की टंकी ले आया शख्स, 66000 का बना बिल, वीडियो वायरल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने पानी की टंकी में 760 लीटर डीजल भरवाया और बिल ₹66,000 से ज्यादा आया. यूजर्स का कहना है कि ये अफवाह का नतीजा है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 03:21 PM (IST)
Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए दिन कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिन्हें देखकर कभी हंसी आती है, कभी खौफ और कभी आश्चर्य. इन दिनों भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति ने पानी की टंकी में डीजल भरवाया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डीजल भरवाने की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि पंप का बिल ₹66,000 के पार चला गया. कुल 760 लीटर से अधिक डीजल भरा गया, जो किसी आम व्यक्ति के लिए असामान्य है.

इस घटना ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए. सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या यह कीमत बढ़ने की अफवाह की वजह से हुआ या फिर कुछ और कारण था. वीडियो देखकर कई यूजर्स हैरान हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में डीजल भरवाना आम बात नहीं है और यह किसी बड़े वाहन या ट्रक स्टोरेज के लिए किया गया हो सकता है.

सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं अफवाह

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा कि “सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि डीजल 500 रुपये हो जाएगा या पंप बंद हो जाएंगे. ये सब फेक है.

लोग घबराकर 500-1000 लीटर भर रहे हैं, जिससे क्यू लग रही है और लोकल लेवल पर थोड़ा शॉर्ट लग रहा है, लेकिन असल में सब ठीक है.” एक अन्य यूजर ने इस पर टिप्पणी की कि “इतनी बड़ी मात्रा में डीजल भरवाना आम बात नहीं है. संभव है कि यह सिर्फ अफवाह हो या किसी बड़े वाहन के स्टोरेज के लिए खरीदा गया हो.”

क्या है सच्चाई?

वीडियो से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि व्यक्ति ने डीजल इतनी बड़ी मात्रा में क्यों खरीदी. हालांकि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन पंप ऑपरेटर्स और स्थानीय लोग इसे केवल घबराहट और आवश्यकता से जुड़ा मामला बता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि अगर लोग अफवाहों में आकर बड़ी मात्रा में डीजल भरते हैं, तो असल में स्टॉक पर दबाव पड़ता है और लोगों को थोड़ी कमी महसूस होती है.

Published at : 06 Mar 2026 03:21 PM (IST)
