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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगLPG संकट के बीच एक्टिव हो गए भारत के वैज्ञानिक, खाना बनाने का देसी जुगाड़ वायरल

LPG संकट के बीच एक्टिव हो गए भारत के वैज्ञानिक, खाना बनाने का देसी जुगाड़ वायरल

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंसी-मजाक भी कर रहे हैं. कुछ लोग पुराने जमाने की तरह लकड़ी या कोयले के चूल्हे का यूज कर रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Mar 2026 05:21 PM (IST)
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ईरान जंग के बाद देश में कई जगहों पर गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है. इसके कारण कुछ इलाकों में गैस सिलेंडर मिलने में परेशानी हो रही है. इसी वजह से लोग अब गैस के ऑप्शन खोजने में जुट गए हैं. जब किसी वजह से गैस की सप्लाई में दिक्कत आ जाती है, तब लोगों को खाना बनाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं. ऐसे समय में कई लोग अपनी समझ और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग जुगाड़ निकाल लेते हैं. 

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और हंसी-मजाक भी कर रहे हैं. कुछ लोग पुराने जमाने की तरह लकड़ी या कोयले के चूल्हे का यूज कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिजली से चलने वाले इंडक्शन या हीटर पर खाना बना रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने तो ऐसे-ऐसे प्रयोग कर दिए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो भी कुछ ऐसा ही है. 

वायरल वीडियो में क्या दिखाया गया है

इस वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने गैस की कमी से निपटने के लिए एक अनोखा देसी तरीका अपनाया. उसने तीन प्लास्टिक की बोतलों का यूज करके एक तरह की मशीन जैसा जुगाड़ बना लिया. बताया जा रहा है कि उसने उन बोतलों में थोड़ा सा पेट्रोल भरा और पाइप की मदद से ऐसा सेटअप तैयार किया जिससे आग जलने लगी.  वीडियो में देखा जा सकता है कि यह व्यक्ति उसी आग का यूज करके गैस जलाने की कोशिश कर रहा है. यह तरीका देखने में काफी अलग और चौंकाने वाला लग रहा है. कई लोग इस जुगाड़ को देखकर हैरान हो रहे हैं कि किसी ने इतनी जल्दी ऐसा तरीका कैसे सोच लिया. हालांकि कुछ लोग इसे मजेदार अंदाज में भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो इंसान अपनी बुद्धि से कोई न कोई तरीका निकाल ही लेता है. 

यह भी पढ़ें - 5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Radhemahwa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया है शायद अब भारत के वैज्ञानिक जाग गए… आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है,  यह लाइन इस बात की तरफ इशारा करती है कि जब इंसान के सामने कोई समस्या आती है, तो वह उसे हल करने के लिए नए-नए तरीके सोचने लगता है. 

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए. कुछ लोग इस जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मजाकिया अंदाज में देख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस मौका मिलना चाहिए. दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि अगर ऐसे ही जुगाड़ चलते रहे तो जल्द ही नए-नए देसी इनोवेशन देखने को मिलेंगे.  कई लोगों ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर भारतीय लोग किसी भी समस्या का हल निकाल लेते हैं. यही वजह है कि अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे अनोखे देसी जुगाड़ देखने को मिलते रहते हैं. 

यह भी पढ़ें - साइलेंट हीरो: रोड डिवाइडर पर हर दिन पौधों को पानी देता है ये शख्स, इंटरनेट पर लोग कर रहे सलाम

Published at : 14 Mar 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
LPG Crisis Lpg Shortage India Gas Cylinder Shortage Desi Jugaad Stove Viral Jugaad Video
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