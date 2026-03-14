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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: घर में पानी खत्म हुआ तो गंदे नाले में नहाने लगा शख्स, वीडियो देख बोले यूजर्स, ये कौनसा स्पा है भाई

Video: घर में पानी खत्म हुआ तो गंदे नाले में नहाने लगा शख्स, वीडियो देख बोले यूजर्स, ये कौनसा स्पा है भाई

इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पहले तो लोग चौंक जाते हैं और फिर समझ जाते हैं कि यह सब केवल इंटरनेट की पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 14 Mar 2026 05:25 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए लोग क्या-क्या नहीं कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया है. कभी कोई खतरनाक स्टंट करता है तो कभी कोई अजीबोगरीब हरकत करके लाइक और व्यूज बटोरने की कोशिश करता है. इंटरनेट की दुनिया में वायरल होने की होड़ ऐसी है कि कुछ लोग अपनी इज्जत, सेहत और समझदारी सब दांव पर लगा देते हैं.

इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर पहले तो लोग चौंक जाते हैं और फिर समझ जाते हैं कि यह सब केवल इंटरनेट की पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है. वीडियो में एक शख्स गंदे नाले के पास बैठकर जो हरकत करता है, उसे देखकर लोग कह रहे हैं कि भाई...वायरल होने के लिए इतना भी क्या पागलपन.

नाले को बना लिया बाथरूम

दरअसल वायरल वीडियो में एक शख्स सड़क किनारे बने गंदे नाले के पास बैठा नजर आता है. पहले तो लगता है कि वह शायद वहां कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन अगले ही पल वह एक बर्तन से नाले का पानी भरता है और सीधे अपने सिर पर डाल देता है. इतना ही नहीं, वह बार-बार उसी गंदे पानी को भरकर अपने ऊपर डालता रहता है जैसे किसी बाथरूम में आराम से नहा रहा हो. आसपास का नजारा देखकर साफ समझ आता है कि यह कोई सामान्य जगह नहीं बल्कि गंदगी से भरा नाला है.

 
 
 
 
 
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कैमरे के सामने किया पूरा ड्रामा

वीडियो को ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है कि यह सब कैमरे के सामने किया जा रहा है. यानी पूरा सीन रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि बाद में इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सके. कई यूजर्स का कहना है कि यह साफ-साफ कंटेंट बनाने की कोशिश लगती है. आजकल वायरल होने के लिए लोग अजीबोगरीब चुनौतियां और हरकतें करते हैं और यह वीडियो भी उसी कैटेगरी का लगता है.

लाइक और व्यूज की भूख

सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत अब कई लोगों को कुछ भी करने पर मजबूर कर रही है. कोई बीच सड़क पर डांस करने लगता है तो कोई खतरनाक जगहों पर स्टंट करता है. इसी लिस्ट में अब यह नाला-बाथ वीडियो भी जुड़ गया है. कई यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि भाई अगर कंटेंट ही बनाना था तो कम से कम साफ पानी से ही नहा लेते.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी

यूजर्स ने लिए जमकर मजे

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी पीछे नहीं रहे. लोग इस क्लिप पर जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ये कौन सा नया स्पा है. दूसरे यूजर ने मजाक में कहा...यह तो लगता है नेचुरल ड्रेनेज थैरेपी है. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि वायरल होने के लिए लोग अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. वीडियो को yehsonu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

Published at : 14 Mar 2026 05:25 PM (IST)
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