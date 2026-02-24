Video: पीछे बांधा जनरेटर, शख्स ने चलते-चलते चार्ज की इलेक्ट्रिक कार, लोग बोले- 'न्यूटन' ना जिंदा हो जाए
Video: वायरल वीडियो में एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार को चलते-फिरते चार्ज करने के लिए उसके पीछे जनरेटर बांधे हुए है, जिससे लोग हैरान हैं और हंस रहे हैं. आप भी देखें यह वीडियो.
Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग हैरान हैं. इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के पीछे जनरेटर बांध रखा है और कार को चलते चलते चार्ज कर रहा है. ड्राइवर का तरीका इतना अजीब है कि लोग कह रहे हैं कि विज्ञान के पिता न्यूटन भी अपनी कब्र में करवटें बदल सकते हैं.
वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के पीछे एक छोटा जनरेटर रखा है और जनरेटर से एक तार सीधे कार से अटैच है. जैसे कार की चलते चलते चार्जिंग की जा रही हो. वीडियो में चीजें इतनी हास्यास्पद ढंग से दिखाई जा रही हैं कि इसे देखने वाले यूजर्स अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे. हालांकि यह पूरी तरह मनोरंजन और व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया गया है.
इस वीडियो को देखकर 'न्यूटन' अपनी कब्र में करवटें ले सकता है 💀@anandmahindra pic.twitter.com/MaYUvN4NGm— Shiksha News Rajasthan (@ShikshaNewsRaj1) February 23, 2026
वीडियो का मकसद और उदेश्य
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने सवाल किया कि इस वीडियो का क्या मतलब है और इसे पोस्ट करने का उद्देश्य क्या था. जवाब में बताया गया कि इसका मूल मकसद हास्य और मनोरंजन है. वीडियो का लक्ष्य भौतिकी से जुड़ी वास्तविक जीवन की बेतुकी गलतियों को उजागर करना है. अक्सर ऐसा व्यंग्यात्मक हास्य लोगों को आकर्षित करता है और वीडियो को वायरल बनाने में मदद करता है.
वायरल होने के पीछे का कारण
इस वीडियो की खासियत यह है कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि भौतिकी के नियमों के प्रति लोगों की समझ को भी चुनौती देता है. जब दर्शक देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति नियमों को ताक पर रख कर कार चार्ज कर रहा है और इसके परिणामों को नजरअंदाज कर रहा है, तो यह उन्हें सोचने पर मजबूर करता है. इस तरह, यह वीडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि वास्तविक जीवन में नियमों और सुरक्षा का पालन करना कितना जरूरी है.
