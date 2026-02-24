हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पीछे बांधा जनरेटर, शख्स ने चलते-चलते चार्ज की इलेक्ट्रिक कार, लोग बोले- 'न्यूटन' ना जिंदा हो जाए

Video: पीछे बांधा जनरेटर, शख्स ने चलते-चलते चार्ज की इलेक्ट्रिक कार, लोग बोले- 'न्यूटन' ना जिंदा हो जाए

Video: वायरल वीडियो में एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार को चलते-फिरते चार्ज करने के लिए उसके पीछे जनरेटर बांधे हुए है, जिससे लोग हैरान हैं और हंस रहे हैं. आप भी देखें यह वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग हैरान हैं. इस वीडियो में एक शख्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के पीछे जनरेटर बांध रखा है और कार को चलते चलते चार्ज कर रहा है. ड्राइवर का तरीका इतना अजीब है कि लोग कह रहे हैं कि विज्ञान के पिता न्यूटन भी अपनी कब्र में करवटें बदल सकते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के पीछे एक छोटा जनरेटर रखा है और जनरेटर से एक तार सीधे कार से अटैच है. जैसे कार की चलते चलते चार्जिंग की जा रही हो. वीडियो में चीजें इतनी हास्यास्पद ढंग से दिखाई जा रही हैं कि इसे देखने वाले यूजर्स अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे. हालांकि यह पूरी तरह मनोरंजन और व्यंग्यात्मक अंदाज में पेश किया गया है.

वीडियो का मकसद और उदेश्य 

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने सवाल किया कि इस वीडियो का क्या मतलब है और इसे पोस्ट करने का उद्देश्य क्या था. जवाब में बताया गया कि इसका मूल मकसद हास्य और मनोरंजन है. वीडियो का लक्ष्य भौतिकी से जुड़ी वास्तविक जीवन की बेतुकी गलतियों को उजागर करना है. अक्सर ऐसा व्यंग्यात्मक हास्य लोगों को आकर्षित करता है और वीडियो को वायरल बनाने में मदद करता है.

वायरल होने के पीछे का कारण

इस वीडियो की खासियत यह है कि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि भौतिकी के नियमों के प्रति लोगों की समझ को भी चुनौती देता है. जब दर्शक देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति नियमों को ताक पर रख कर कार चार्ज कर रहा है और इसके परिणामों को नजरअंदाज कर रहा है, तो यह उन्हें सोचने पर मजबूर करता है. इस तरह, यह वीडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि वास्तविक जीवन में नियमों और सुरक्षा का पालन करना कितना जरूरी है.

Published at : 24 Feb 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: पीछे बांधा जनरेटर, शख्स ने चलते-चलते चार्ज की इलेक्ट्रिक कार, लोग बोले- 'न्यूटन' ना जिंदा हो जाए
Video: पीछे बांधा जनरेटर, शख्स ने चलते-चलते चार्ज की इलेक्ट्रिक कार, लोग बोले- 'न्यूटन' ना जिंदा हो जाए
ट्रेंडिंग
Video: मेरठ की इफ्तार पार्टी में मिठाई को लेकर लड़ाई, युद्धभूमि में बदला रमजान का माहौल
Video: मेरठ की इफ्तार पार्टी में मिठाई को लेकर लड़ाई, युद्धभूमि में बदला रमजान का माहौल
ट्रेंडिंग
सलीम खान की लंबी उम्र के लिए पैदल ही अजमेर रवाना हुआ सलमान खान का जबरा फैन, वीडियो वायरल
सलीम खान की लंबी उम्र के लिए पैदल ही अजमेर रवाना हुआ सलमान खान का जबरा फैन, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: सरकारी नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, बोला इससे संतुष्ट हूं, पैसा और खुशी दोनों है, वीडियो वायरल
सरकारी नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा शख्स, बोला इससे संतुष्ट हूं, पैसा और खुशी दोनों है, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

₹20,000 Crore Push: Airtel का Financial Inclusion Mission | Paisa Live
IPO Alert: PNGS Reva Diamond Jewellery IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band |Paisa Live
'The Art of Sarah': एक murder mystery जिसने खोले branded दुनिया का राज
Bollywood News: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म का खुलासा—क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ही इसका सीक्रेट वेपन हैं?
Mannat: 🧐Mannat की वापसी, Dua को मिला पिता! क्या Aishwarya को मिलेगी सजा? #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
झारखंड में 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, पढ़ें डिटेल
झारखंड में 1.58 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे, पढ़ें डिटेल
इंडिया
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में कांग्रेस की किसान महाचौपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
'PM ने किसानों को बेच दिया...', भोपाल में ट्रेड डील पर बोले राहुल गांधी, केंद्र पर कसा तंज
आईपीएल 2026
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
अब IPL 2026 में लखनऊ को कोई नहीं रोक पाएगा? LSG के साथ आए श्री गणेश; नया अपडेट शुभ भी और विजयी भी
विश्व
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
खुली अमेरिका की पोल, ईरान से लड़ने पहुंचे जंगी जहाज पर भयंकर हालात, टॉयलेट के बाहर सैनिकों की लगीं लंबी लाइनें
बॉलीवुड
Border 2: रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट, बनाया ये रिकॉर्ड
रिलीज के एक महीने बाद भी 'बॉर्डर 2' का नहीं हो रहा क्रेज कम, 5वें वीकेंड में धुआंधार बिके टिकट
न्यूज़
इन 5 राज्यों की निकल पड़ी! एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे-मेट्रो के विस्तार तक इन 8 प्रस्तावों को मोदी कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी
लाइफस्टाइल
Most Consumed Meat In Israel: किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
किस जानवर का मांस सबसे ज्यादा खाते हैं इजरायल के लोग, जानें कैसे रखते हैं खुद को इतना फिट?
यूटिलिटी
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
कमरे के साइज के हिसाब से कैसे चुनें सही एसी? खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget