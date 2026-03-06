हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
थार के चक्कर में हो जाता कांड... बाल-बाल बचा स्विफ्ट सवार, होश उड़ा देगा वायरल वीडियो

एक तेज रफ्तार थार और सामने से आ रही मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बीच टक्कर होते-होते बची. स्विफ्ट चालक की सूझबूझ और सही समय पर लिए गए फैसले ने इस हादसे को टाल दिया.

By : कविता गाडरी | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 06 Mar 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर आपने रोजाना कई सड़क हादसों से जुड़े वीडियो देखें होंगे. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों भी खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं. वीडियो में सड़क पर दो गाड़ियों के बीच ऐसा खतरनाक मोमेंट देखने को मिलता है कि कुछ सेकंड की चूक बड़ा हादसा बन सकती थी. बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार थार और सामने से आ रही मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बीच टक्कर होते-होते बची. स्विफ्ट चालक की सूझबूझ और सही समय पर लिए गए फैसले ने इस हादसे को टाल दिया. इसके बाद इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के कमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं.

थार के चक्कर में हो जाता कांड...

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @1abhisheknaks नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सड़क पर गाड़ियां नॉर्मल रफ्तार से चल रही होती हैं. तभी अचानक सामने से तेज रफ्तार में आ रही थार ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि उसके सामने दूसरी तरफ से आ रही स्विफ्ट के लिए बच निकलना मुश्किल लगने लगता है. कुछ सेकेंड के लिए ऐसा लगता है कि अब दोनों में तेज टक्कर हो जाएगी लेकिन ठीक उसी वक्त स्विफ्ट ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी को कंट्रोल करते हुए साइड ले जाता है और बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है. वहीं थार तेज रफ्तार से आगे की ओर निकल जाती है. यह पूरी घटना इतनी तेजी से होती है कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं. स्विफ्ट ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल जाता है. यही वजह है कि कई लोग स्विफ्ट ड्राइवर की तारीफ करते नजर आ रहे हैं.


सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के एक कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर लिखा क्या टाइमिंग थी, वाकई कमाल का कंट्रोल था. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा बच गया रे बाबा... नहीं तो आज सीधा ऊपर ही पहुंच जाता. एक अन्य यूजर ने ड्राइवर की तारीफ करते हुए लिखा परफेक्ट स्किल और परफेक्ट टाइमिंग सच में ड्राइवर को सलाम है. कुछ यूजर्स ने हादसे के लिए थार चालक को जिम्मेदार बताया. एक यूजर ने लिखा इसमें पूरी गलती थार वाले की है, ऐसे मामलों में सख्त नियम बनाने चाहिए. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा ड्राइवर की सूझबूझ और तेज सोच ने सभी को बड़े हादसे से बचा लिया, यह सच में हीरो वाला मोमेंट था.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 06 Mar 2026 01:39 PM (IST)
