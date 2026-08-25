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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगुरुग्राम का हुआ गुड़ गोबर, बारिश के बाद देखे नहीं जाएंगे ने नजारे

गुरुग्राम का हुआ गुड़ गोबर, बारिश के बाद देखे नहीं जाएंगे ने नजारे

दफ्तर जाने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था. सुबह-सुबह जब लोग तैयार होकर साइबर हब की तरफ बढ़े, तो सड़कों का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Aug 2026 04:23 PM (IST)
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गुरुग्राम में कल हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. सड़कों पर इतना पानी भर गया कि 'मिलेनियम सिटी' रातों-रात 'वेनिस' में तब्दील हो गई. एनएच-48, गोल्फ कोर्स रोड और सोहना रोड पर गाड़ियां रेंगती नहीं, बल्कि तैरती नजर आईं. लोग दफ्तर जाने के लिए घर से निकले तो थे सूट-बूट पहनकर, लेकिन रास्ते में उन्हें तैरना पड़ गया. इस जलभराव के बीच जनता परेशान तो बहुत है, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया लवर्स ने इस आफत को भी आपदा में अवसर बनाकर मीम्स का ऐसा सैलाब ला दिया है कि गुरुग्राम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है.

दफ्तर जाने वाले बने 'जलपरी' और सड़कों पर आया 'अंडरवाटर एडवेंचर'

दफ्तर जाने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए कल का दिन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था. सुबह-सुबह जब लोग तैयार होकर साइबर हब की तरफ बढ़े, तो सड़कों का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. जहां कभी लग्जरी गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अब घुटनों तक गंदा पानी जमा था. लोग अपनी पैंट ऊपर चढ़ाकर और जूते हाथों में लेकर दफ्तर जाते दिखे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक जलभराव के बीच कैब की छत पर बैठा है और वहीं से लैपटॉप खोलकर अपना काम कर रहा है. लोग इस पर मजे लेते हुए लिख रहे हैं, "मैनेजर ने कहा था कि चाहे दुनिया डूब जाए, लेकिन लॉगिन टाइम पर होना चाहिए." कई लोग तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर सड़कों पर उतर आए और रील बनाने लगे.

करोड़ों के फ्लैट और 'वेनिस' वाला फ्री अपग्रेड

गुरुग्राम की जिन पॉश सोसायटियों में लोग करोड़ों रुपये के फ्लैट खरीदकर खुद को वीआईपी समझते हैं, वहां का हाल देखकर लोग सबसे ज्यादा हंस रहे हैं. सोसायटियों के बेसमेंट में खड़ी महंगी एसयूवी गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूब चुकी हैं. नेटिजन्स इन सोसायटियों के बिल्डरों को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक मीम खूब चल रहा है जिसमें लिखा है, "बिल्डर ने 5 करोड़ के फ्लैट के साथ स्विमिंग पूल फ्री देने का वादा किया था, उसने तो पूरी सोसाइटी को ही स्विमिंग पूल बना दिया." लोग कह रहे हैं कि गुरुग्राम में रहने के लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस की नहीं, बल्कि बोट चलाने के लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है. जनता पूछ रही है कि टैक्स तो हम मिलेनियम सिटी का देते हैं, लेकिन सुविधाएं हमें किसी पिछड़े गांव जैसी क्यों मिल रही हैं?

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स्कूल बंद, ऑफिस से 'वर्क फ्रॉम होम' और जनता की मौज

इस हाहाकार के बीच जिला प्रशासन ने आनन-फानन में मंगलवार को सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास और कॉर्पोरेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह जारी कर दी. इस फैसले के बाद स्कूल के बच्चों और ऑफिस जाने वालों ने राहत की सांस ली है. अब लोग घरों में बैठकर गरमा-गरम चाय और पकौड़ों का आनंद ले रहे हैं और बाहर की बाढ़ को देखकर मीम्स शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "थैंक यू गुरुग्राम पुलिस और प्रशासन, आपकी वजह से कम से कम एक दिन ट्रैफिक में बिना फंसे घर पर आराम करने का मौका तो मिला." कुल मिलाकर, गुरुग्राम की बारिश ने लोगों को परेशान तो बहुत किया है, लेकिन सोशल मीडिया के मीमबाजों ने इस मुश्किल घड़ी में भी लोगों के चेहरों पर हंसी ला दी है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 04:23 PM (IST)
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