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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वउबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत

उबल रहा समंदर, धरती पर आ रही 'आफत'? बारिश-बाढ़ दे रहे खतरनाक संकेत

दुनिया के समुद्रों का तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. मजबूत अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के बीच भारत में बाढ़ और यूरोप में भीषण गर्मी ने चिंता बढ़ा दी है.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 25 Aug 2026 01:47 PM (IST)
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दुनिया के मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है. कहीं भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं कम समय में इतनी तेज बारिश हो रही है कि बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालात बन रहे हैं. इसके पीछे जलवायु परिवर्तन के साथ इस समय मजबूत हो रहा El Niño भी अहम भूमिका निभा रहा है.

हालिया आंकड़े इस बदलाव की गंभीर तस्वीर दिखाते हैं. 22 अगस्त 2026 को दुनिया के समुद्रों का औसत सतही तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो 1979 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद का सबसे ऊंचा दैनिक स्तर है. इससे पहले रिकॉर्ड 21.09 डिग्री सेल्सियस का था, जो मार्च 2024 में दर्ज हुआ था.

अगस्त में समुद्र का तापमान रिकॉर्ड दर्ज

समुद्र धरती की अतिरिक्त गर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंदर जमा करता है. इसलिए समुद्र का तापमान बढ़ना केवल समुद्री जीवन के लिए खतरा नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी मौसम व्यवस्था पर पड़ सकता है. गर्म समुद्री पानी से वाष्पीकरण बढ़ता है. इससे वातावरण में ज्यादा नमी पहुंच सकती है और कुछ इलाकों में भारी बारिश और तूफानों की ताकत बढ़ सकती है. दूसरी तरफ समुद्र का गर्म होना मछलियों, प्रवाल भित्तियों और दूसरे समुद्री जीवों के लिए भी परेशानी बढ़ाता है. वैज्ञानिकों ने समुद्र के इस नए रिकॉर्ड को बेहद चिंताजनक बताया है.

अल नीनो भी बढ़ा रहा है मौसम की परेशानी

इस समय दुनिया एक मजबूत अल नीनो  का सामना कर रही है. अमेरिका के NOAA के अगस्त पूर्वानुमान के मुताबिक अल नीनो  के 2026 के अंत तक और मजबूत होने की संभावना है. अक्टूबर से दिसंबर 2026 के दौरान बहुत मजबूत अल नीनो की संभावना 90 प्रतिशत से ज्यादा बताई गई है. NOAA के एक आकलन में इस अवधि में ऐतिहासिक रूप से बेहद मजबूत घटना की 69 प्रतिशत संभावना भी जताई गई है. NOAA के वैज्ञानिक मॉडल यह भी संकेत दे रहे हैं कि मौजूदा अल नीनो अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच अपने चरम पर पहुंच सकता है और इसकी ताकत पुराने सबसे मजबूत अल नीनो घटनाक्रमों के स्तर के करीब जा सकती है.

भारत में बदलता मानसून दिखा रहा है असर

भारत में इस साल मानसून के दौरान कई जगह भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली हैं. हिमाचल प्रदेश इसका गंभीर उदाहरण है. 30 जून से 23 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश में 224 लोगों की मौत दर्ज हुई. इनमें 91 मौतें बारिश से जुड़ी आपदाओं, जैसे भूस्खलन, बादल फटने और डूबने जैसी घटनाओं से हुईं. राज्य में 149 सड़कें बंद रहीं और मानसून से हुआ कुल नुकसान 1,121 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया.

यूरोप में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड

भारत में जहां बारिश और बाढ़ चिंता बढ़ा रही है, वहीं यूरोप के कई हिस्से लगातार भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं. 2026 की गर्मियों में लगातार कई रिकॉर्ड गर्मी की लहरें देखने को मिली हैं. हालिया आकलन के मुताबिक यूरोप में इस गर्मी की लगातार चार बड़ी हीटवेव से कम से कम 35,000 अतिरिक्त मौतें जुड़ी हो सकती हैं. जर्मनी, फ्रांस और स्पेन में ही 25,000 से ज्यादा अतिरिक्त मौतों का अनुमान है. ये आंकड़े शुरुआती हैं और कई देशों से अगस्त का पूरा डेटा अभी सामने नहीं आया है.

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About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
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Published at : 25 Aug 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Temperature Global Warming WEATHER
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