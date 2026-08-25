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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेघर भाई ने बंधवाई स्कूली बच्ची से राखी, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स

बेघर भाई ने बंधवाई स्कूली बच्ची से राखी, वीडियो देख रो पड़े यूजर्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक बेघर शख्स बैठा हुआ है. तभी स्कूल की ड्रेस पहने एक छोटी बच्ची वहां से गुजरती है. शख्स बच्ची को देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Aug 2026 03:59 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो सकती हैं. वीडियो में सड़क पर रहने वाला एक बेघर शख्स स्कूल से लौट रही करीब 11 साल की बच्ची को राखी देता है और उसे अपने हाथ में बांधने का इशारा करता है. शुरुआत में बच्ची उसे देखकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद जब उसे समझ आता है कि वह शख्स उसे अपनी बहन मानकर राखी बंधवाना चाहता है, तो उसका डर खत्म हो जाता है. बच्ची आगे बढ़कर उस बेघर शख्स को राखी बांध देती है. इसके बाद जो होता है वो लोगों को रुला रहा है.

डर से भरोसे तक का खूबसूरत सफर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे एक बेघर शख्स बैठा हुआ है. तभी स्कूल की ड्रेस पहने एक छोटी बच्ची वहां से गुजरती है. शख्स बच्ची को देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है और अपने हाथ में रखी राखी उसकी तरफ बढ़ाता है. वह इशारों में बच्ची से राखी बांधने के लिए कहता है. अचानक ऐसा होता देख बच्ची कुछ पल के लिए घबरा जाती है और दूरी बनाकर खड़ी रहती है. लेकिन जब उसे समझ आता है कि सामने वाला शख्स किसी गलत इरादे से नहीं, बल्कि उसे अपनी बहन मानकर राखी बंधवाना चाहता है, तो उसके चेहरे का डर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है. इसके बाद बच्ची पूरे अपनापन के साथ उसके पास पहुंचती है और उसकी कलाई पर राखी बांध देती है. 

 
 
 
 
 
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राखी बंधी तो भाई ने छू लिए बहन के पैर

बच्ची के राखी बांधते ही बेघर शख्स का चेहरा खुशी से भर जाता है. इसके बाद वह अचानक बच्ची के पैरों में गिर जाता है. यह देखकर आसपास का माहौल भी भावुक हो जाता है. उसके पास शायद न अपना घर है, न परिवार और न ही अपनी बहन को देने के लिए कोई बड़ी चीज. लेकिन राखी के उस छोटे से धागे ने उसके चेहरे पर ऐसी खुशी ला दी, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है. वीडियो में यह पल देखकर सोशल मीडिया पर लोग भी भावुक हो रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते, कई बार एक छोटा सा भरोसा और अपनापन भी किसी को अपना बना देता है. बच्ची ने भी उस शख्स की भावनाओं को समझते हुए बिना किसी भेदभाव के उसे भाई का दर्जा दिया.

पैसे नहीं थे तो लाठी ही बहन को दे दी

वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा इसके बाद सामने आता है. राखी बंधवाने के बाद जब भाई की तरफ से बहन को तोहफा देने की बारी आती है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता. वह अपने हाथों और इशारों से बताता है कि उसके पास देने के लिए पैसे या कोई सामान नहीं है. उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी दिखाई देती है. इसके बाद वह वही लाठी अपनी छोटी बहन को दे देता है. ऐसा लगता है जैसे वह कहना चाहता हो कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह लाठी तुम्हारी रक्षा करेगी. इस छोटे से तोहफे में उस बेघर भाई का पूरा प्यार और अपनापन दिखाई देता है.

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वीडियो देख रो पड़े यूजर्स

वीडियो को soni4362devi नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....मर्द की यही खूबसूरती है, दिल खुश हो गया. एक और यूजर ने लिखा...इसे अच्छे से मालूम है कि लड़कियों की इज्जत कैसे की जाती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...लड़की ने बड़ा दिल दिखाया, मैं तो रो पड़ा.

यह भी पढ़ें: अब करो चोरी... ट्रेन में फोन चोर को महिला ने ऐसे दबोचा कि वायरल हो गया वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 03:59 PM (IST)
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